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    屏市瑞光路樹染病 民代籲縣府解決

    瑞光綠帶兩旁的樹木因染病已有不少被砍除。（記者葉永騫攝）

    瑞光綠帶兩旁的樹木因染病已有不少被砍除。（記者葉永騫攝）

    2025/07/01 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市瑞光綠帶樹木染褐根病，成了不定時炸彈，縣議員李世斌建議生病的榕樹應全數砍除、將土壤換新、重植樹木，要求縣府協助屏東市公所一勞永逸解決問題，恢復美麗綠帶景觀。

    屏東市瑞光路沿線綠帶有三百多棵樹木，因褐根病入侵不斷，已經有一百多棵死亡，剩下的二百多棵樹木生命垂危，歷年來李世斌、市民代表王芬里不斷要求解決，但是受限於經費龐大一拖再拖。

    李世斌表示，早在十年前瑞光綠帶就發現有褐根病問題，每年都會發生榕樹倒塌事件，砸到車輛的情況屢見不鮮，前縣長潘孟安曾經請樹木專家進行檢測，但僅能針對患病嚴重樹木清除，沒有徹底解決，只能頭痛醫頭、腦病醫腳，樹木不斷的染病倒塌，景觀也被破壞而更醜，建議縣府擬定計畫後將生病的樹木全數砍除，將有病菌土壤全數換新，再重新種植樹木，才能恢復瑞光綠帶綠草如茵的美麗環境。

    屏東市公所說明，處理褐根病的花費巨大，市公所財政無法負擔，只能進行消極防治，積極清理樹木，有安全之虞的樹木就砍除或清理，並加強修剪樹木，注意樹木現況，每年進行檢測，以降低樹木倒塌的風險。

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