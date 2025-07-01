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    台東疑豆腐工廠排廢惡臭 上百人抗議

    大批居民陳情污水問題，指污水排入溝渠造成惡臭，積水停滯還不停冒泡發酵。（民眾提供）

    大批居民陳情污水問題，指污水排入溝渠造成惡臭，積水停滯還不停冒泡發酵。（民眾提供）

    2025/07/01 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣新園部落上百位居民昨齊聚縣議會門口抗議，指部落內豆腐工廠排放廢水引發惡臭，但相關單位屢次稽查都表示「沒問題」。抗議民眾認為廢水因市公所挖溝排入灌溉溝影響農作。對此，業者表示，採購的過濾器近日將至，可望緩解。

    新園部落靠近台九線的漢人區域及族人居住部落，居民表示，豆腐污水屬於高蛋白發酵產生惡臭，廢水屢遭檢舉，日前因停水，污水濃度增加，又因停水、溝渠水少更顯惡臭，且廢水排入灌溉溝渠影響新園、康樂、豐田一帶農作，行為惡劣。

    縣議員王文怡質疑，縣府多年前就曾處理、開罰，為何迄今仍未解決，需嚴格查處。居民表示，常常在排污水時檢舉，稽查人員到場前一刻就沒排放，換到的回覆是「需要北部更專業儀器檢測」。

    市長陳銘風說，擔任議員時就聽過此事，半年前因居民表示有惡臭才緊急發包挖溝、遠離部落至溉灌渠，後因灌溉渠停水三日，無淨水沖走、稀釋引發臭味。

    環保局稽查科表示，就算是臭味也需科學測量數據才能裁罰，但從二十八日到昨天傍晚，局長親自前往稽查皆未聞到特殊臭味，將僱專業團隊檢測。

    業者表示，光是過濾污水設備就花了上百萬，十八日協調會時承諾「一個月內改善」，已緊急訂購設備加倍過濾，有誠意解決問題。

    大批居民陳情污水問題，指污水排入溝渠造成惡臭，積水停滯還不停冒泡發酵。（民眾提供）

    大批居民陳情污水問題，指污水排入溝渠造成惡臭，積水停滯還不停冒泡發酵。（民眾提供）

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