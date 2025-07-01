台東縣府重啟 縣有耕地放領作業

2025/07/01 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕中央近日核定宜蘭大南澳農場試辦耕地放領，台東縣府昨表示，縣內九成以上土地為公有地，許多農民數十年來承租耕作，卻因政策長年停滯無法申請放領，縣府決定比照大南澳模式，針對「縣有耕地」啟動造冊與清查作業，積極推動放領程序，為農民討回應有的土地權益。

追溯至1976年 進行清查造冊

縣府地政處調查，目前縣府所有耕地共四百一十八筆，為二百三十六戶承租，政策就是呼籲要有全國性的放領政策，盼中央體恤農民，將放領政策儘早實行至全國。目前優先辦理對象為縣有耕地承租戶，初步將針對一九七六年九月二十四日前即具租賃關係者進行清查造冊，並依《公有土地經營及處理原則》辦理相關程序。

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盼中央比照宜蘭大南澳納入

縣府說明，中央自二○○七年起全面暫停公有耕地放領，許多已承租多年、租期可追溯至一九七六年的農民，雖具長期耕作與繳租事實，卻遲遲無法取得土地所有權。此次中央選擇宜蘭大南澳農場試辦放領政策，卻未同步納入台東，讓縣內承租戶感到不公平。因此，縣府決定先從自身管理的縣有土地著手，重啟放領機制，積極回應在地農民多年訴求。

縣長饒慶鈴表示，台東農民在土地放領制度中被一再遺忘，台東不能也不應被排除在外，不應因地區而有差別待遇，希望透過地方先行，促使中央重視、比照辦理其他公有土地放領。縣府強調，此次重啟放領作業，是以實際行動落實土地正義，面對農民世代耕作卻無法取得土地所有權的不合理情況，積極作為。

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