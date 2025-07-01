低碳環保紙農膜 桃園導入西瓜田

西瓜田使用環保紙膜，西瓜收成品質佳。（記者鄭淑婷攝）

2025/07/01 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕傳統塑膠農膜回收不易，廢棄農膜成環保隱憂，桃園市盛產瓜果，市府農業局曾在楊梅區仙草田試辦環保紙膜，今年擴大到西瓜、香瓜、草莓等作物；農業局表示，目前全市紙膜應用面積達四．五公頃，每公頃田地使用紙模可減少一○五五公斤碳當量，並持續加強宣導傳統農膜回收機制，避免棄置、焚燒造成環境污染。

桃市瓜果類作物種植面積約二二四．六八公頃，每年產生逾十一萬噸廢棄塑膠農膜，市府去年起攜手台灣大學團隊，於楊梅區仙草田導入紙農膜試驗，證實其具良好通風性與地溫穩定效果，有助提升產量與作物品質，今年擴大推廣至大園、觀音、新屋等地的瓜果田區。

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農業局昨舉辦「西瓜田紙膜應用成果觀摩會」，副市長蘇俊賓到西瓜田與農友及相關單位見證農業資材創新應用的成果，蘇俊賓將收成的西瓜取名「小燕鷗」，他表示，紙膜不僅對作物更為友善，也可有效減少農業廢棄物與碳排量，減輕土地負荷，兼具環保與經濟效益，後續將精進施作技術，發展破損修補機制，並依不同作物特性設計適用方式，以提升農民使用意願與實用性。

農業局長陳冠義表示，過去農友普遍使用傳統塑膠農膜，但使用後回收困難，市府推廣紙膜應用，先行在仙草作物上示範，效果十分良好。

西瓜田使用環保紙膜。（桃園市農業局提供）

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