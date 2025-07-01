上半年桃警查獲詐團136件 扣案2.4億元

2025/07/01 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市警局昨公布今年迄今打詐成果，查獲詐欺集團一三六件、犯嫌一○二七人，比去年同期增加三三○人，查扣不法利得二億四○一三萬餘元，較去年同期增加一億五六二三萬餘元；而今年光是五月受理詐騙案一八九一件、民眾財損八億八千餘萬元，足見詐騙犯罪無孔不入，請市民注意詐騙陷阱。

詐騙無孔不入 警籲注意陷阱

警方說，桃警今年以來於金融機構成功攔阻詐騙匯款金額達四億九五一○萬餘元，較去年同期增加一億三七一二萬餘元；分析前五大詐欺案受理件數，依序為假投資詐騙三四七件、網路購物詐騙二二七件、假買家騙賣家一九四件、假交友（投資詐財）詐騙一五三件、色情應召詐財詐騙一一二件。

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市警局副局長劉印宮表示，打詐儀錶板於去年八月卅日上線後，同年底建置「打詐儀錶板」專網，詳述民眾被騙資訊、警察機關打詐成果及識詐宣導等功能，更建構資料庫功能，可使民眾深刻感受自身周遭發生詐騙案件之嚴重性，進而強化防範意識。

市警局局長吳坤旭表示，公布相關資訊可幫助民眾了解防詐措施及成效，呼籲前往打詐儀錶板專網（https://165dashboard.tw/）掌握最新詐騙訊息，提升自身防詐免疫力。

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