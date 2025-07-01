桃園罷團控公車廣告被迫暫停 廣告公司：肖像權爭議

桃園罷團控訴，在公車刊登罷免廣告遭關切而全面暫停。（取自Threads）

2025/07/01 05:30

〔記者鄭淑婷、余瑞仁、李容萍／桃園報導〕桃園市第一選區罷免藍委牛煦庭領銜人、牧師陳曉煒昨在臉書發文指稱，原在全桃園廿五輛公車、十八面以上LED牆刊登的罷免廣告，突然全面暫停，懷疑是市府關切施壓，今天將召開記者會尋求繼續上刊可能；對此，廣告公司回應，未受到關切，主要是廣告涉及政治議題及肖像權爭議，正與罷團討論改版。

交通局：未干預業者公車廣告

對於罷團廣告爭議，市府交通局表示，客運業者所屬公車車輛，非交通局所轄管範圍，也不是自治條例的限制範圍，交通局從未要求或干預業者在其所屬公車張貼廣告的內容。

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客運業者說，車體廣告均委由廣告公司負責，有要求避免政治敏感議題、妨害善良風俗，但不會干涉廣告上架或下架，僅需修改爭議內容即可，對罷團的說法無法回應。

廣告公司：正與罷團討論改版

承攬的廣告公司強調，未受到關切，主要是內容涉及政治議題，且有肖像權疑義，因觸及與客運業者的合約規範，正與罷團討論改版事宜。

陳曉煒表示，原在全桃園廿五輛公車、十八面以上LED牆刊登罷免廣告，LED牆主要分布在桃園市中心，許多支持者拍照PO網大喊「感動」，豈料，才過一、二天就疑因被關切而全面暫停，懷疑市府相關局處施壓，並以肖像權疑義為由卡關，呼籲市府不要行政干預。

陳曉煒表示，罷團將召開記者會，反對「不改版就不給上」的做法，正尋求繼續上刊的可能性。

龍潭罷免看板被破壞 警追查

另方面，民進黨議員張肇良昨向龍潭警分局報案，指其在龍潭區光明路與大同路懸掛的罷免藍委呂玉玲看板遭到不明人士惡意破壞，除被塗鴉寫上「不同意罷免」，還寫了不雅字句；警方已派員追查，同時報請檢方指揮偵辦。

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