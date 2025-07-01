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    桃市13座公園親水設施 暑期同步開放

    13座公園附設戲水區設施已整備完成，7、8月開放，圖為龍潭大池戲水區。（記者李容萍攝）

    13座公園附設戲水區設施已整備完成，7、8月開放，圖為龍潭大池戲水區。（記者李容萍攝）

    2025/07/01 05:30

    分別規劃開放時間、整點噴水 小烏來宇內溪也可戲水

    〔記者李容萍／桃園報導〕學校放暑假，各地氣溫飆升，桃園市政府養護工程處表示，桃園、中壢、楊梅、龍潭四區共十三座公園附設戲水區設施整備完成，今天起至八月卅一日開放戲水，歡迎大人、小孩善用住家附近這些公園玩水，清涼一夏。

    此外，復興區擁有市境唯一合法公告開放溪流戲水區域的「小烏來宇內溪戲水區」，今起至八月卅一日也是天天開放。

    養工處表示，十三座親水公園開放時間如下：

    桃園區：永康公園、民族公園、建國公園戲水設施每日上午十點至下午五點開放，每處整點噴水十五分鐘；陽明公園（按壓式幫浦）每日開放；第一河濱公園每日上午十點至下午四點開放，每個整點出水、每次五分鐘；水秀公園每日上午十點及下午四點開放，每次卅分鐘。其中，第一河濱公園、永康公園、民族公園及建國公園週一清潔日，暫停開放。

    不定時檢驗水質 確保合乎標準

    中壢區：光明公園、六和兒童公園戲水區每日上午十、十一點、下午三至六點開放戲水，整點噴水十五分鐘；莒光公園每日下午二點至晚間七點開放，整點噴水卅分鐘。

    楊梅區：中山親水公園、伯公岡公園戲水設施每日下午二點至晚間七點開放。

    龍潭區運動公園、龍潭大池戲水設施，除週一、五封園清潔，其餘每日上午九點至下午六點開放使用。

    養工處：遵守規定 禁止危險行為

    養工處主祕姜志男指出，各公園戲水場所除定期維護戲水區設施，加強環境清潔，也不定時進行水質檢驗，確保水質合於標準，同時請家長及小朋友務必遵守戲水場所公告的注意事項，禁止在戲水區內奔跑、跳水、碰撞、推擠、攀爬設施等危險行為，才能玩得安全，玩得放心。

    復興區小烏來宇內溪今夏新增戶外溫泉戲水區在河川上方、戲水區在下方，由桃園市觀光發展基金會經營，所形成的高低溫差，讓大人、小孩可一下泡溫泉、一下到戲水區玩水，冷熱的「三溫暖」帶來新體驗。

    13座公園附設戲水區設施已整備完成，7、8月開放，圖為桃園區民族公園整點噴水。（記者李容萍攝）

    13座公園附設戲水區設施已整備完成，7、8月開放，圖為桃園區民族公園整點噴水。（記者李容萍攝）

    復興區「小烏來宇內溪戲水區」今夏天天開放。（記者李容萍攝）

    復興區「小烏來宇內溪戲水區」今夏天天開放。（記者李容萍攝）

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