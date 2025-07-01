為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    花蓮百年老榕樹 搶救中遭移除

    花蓮市最大、最老的百年田浦老榕樹染褐根病，去年不敵強風倒伏，縣府日前派廠商移除。（記者王錦義攝）

    花蓮市最大、最老的百年田浦老榕樹染褐根病，去年不敵強風倒伏，縣府日前派廠商移除。（記者王錦義攝）

    2025/07/01 05:30

    農業處︰罹患褐根病恐擴大感染 台鐵雙軌化需要用地所致

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市超過百年的田浦老榕樹，去年康芮颱風加上根部罹患褐根病不敵強風而傾倒，民眾不捨希望能夠救老樹，縣議員胡仁順去年找專家學者會勘先以黑網、澆灌方式續命，今年冒出新芽，廿八日突遭縣府派廠商移除掉。縣府農業處表示，經過專家學者審議，確認老樹狀況非常嚴重，不得不做出移除決定。

    議員︰田浦老樹已冒出新芽

    縣府農業處長陳淑雯說，專家學者確認後，發現樹木除倒伏，還有褐根病的問題，經過樹審會議後，確認若使用漂浮樹方式搶救可能未來支撐力會有不足問題，為確保周遭土壤安全，避免繼續擴大感染其他植栽，加上土地屬於台鐵所有，後續的雙軌化工程會用到土地，才不得不做出移除決定。

    陳淑雯說，去年倒伏後也希望有一個救治機會，因此用黑網、定時澆灌等，民眾看到長出綠芽情形，就是老樹把自己養分做最後萃取，從氣根上來看都已發黑無法從外界吸取養分，這幾天切除的時候，也發現榕樹乳汁已經相當少，花蓮目前有列管六百一十棵老樹，也希望說能夠大家一起來維護更多的樹木。

    對比台東漂浮樹 縣府做法遭議

    胡仁順說，去年田浦老樹倒伏希望比照花蓮月眉國小老榕樹、台東地標三角公園內老榕樹，用漂浮樹方式挽救，當時找了樹木專家，就建議先以黑網、澆灌等方式續命，找到經費後就可嘗試搶救，老榕樹在春天時冒出了許多新枝芽，突然接獲老樹已被支解讓人錯愕。

    胡仁順說，看到台東案例，在立委、縣府、民間企業三方合作下，老榕樹續命三年後找到經費搶救回來，漂浮樹還成為地方特色景點，對比台東，花蓮實在讓人感到難過跟可惜。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播