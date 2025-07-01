花蓮百年老榕樹 搶救中遭移除

花蓮市最大、最老的百年田浦老榕樹染褐根病，去年不敵強風倒伏，縣府日前派廠商移除。（記者王錦義攝）

2025/07/01 05:30

農業處︰罹患褐根病恐擴大感染 台鐵雙軌化需要用地所致

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市超過百年的田浦老榕樹，去年康芮颱風加上根部罹患褐根病不敵強風而傾倒，民眾不捨希望能夠救老樹，縣議員胡仁順去年找專家學者會勘先以黑網、澆灌方式續命，今年冒出新芽，廿八日突遭縣府派廠商移除掉。縣府農業處表示，經過專家學者審議，確認老樹狀況非常嚴重，不得不做出移除決定。

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議員︰田浦老樹已冒出新芽

縣府農業處長陳淑雯說，專家學者確認後，發現樹木除倒伏，還有褐根病的問題，經過樹審會議後，確認若使用漂浮樹方式搶救可能未來支撐力會有不足問題，為確保周遭土壤安全，避免繼續擴大感染其他植栽，加上土地屬於台鐵所有，後續的雙軌化工程會用到土地，才不得不做出移除決定。

陳淑雯說，去年倒伏後也希望有一個救治機會，因此用黑網、定時澆灌等，民眾看到長出綠芽情形，就是老樹把自己養分做最後萃取，從氣根上來看都已發黑無法從外界吸取養分，這幾天切除的時候，也發現榕樹乳汁已經相當少，花蓮目前有列管六百一十棵老樹，也希望說能夠大家一起來維護更多的樹木。

對比台東漂浮樹 縣府做法遭議

胡仁順說，去年田浦老樹倒伏希望比照花蓮月眉國小老榕樹、台東地標三角公園內老榕樹，用漂浮樹方式挽救，當時找了樹木專家，就建議先以黑網、澆灌等方式續命，找到經費後就可嘗試搶救，老榕樹在春天時冒出了許多新枝芽，突然接獲老樹已被支解讓人錯愕。

胡仁順說，看到台東案例，在立委、縣府、民間企業三方合作下，老榕樹續命三年後找到經費搶救回來，漂浮樹還成為地方特色景點，對比台東，花蓮實在讓人感到難過跟可惜。

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