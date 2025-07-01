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    首頁　>　生活

    減少曝曬 北市7/1起縮短740處紅燈秒數

    台北市親子館7月起新增「學齡兒童專區」，圖為中山親子館的學齡兒童專區。（北市社會局提供）

    台北市親子館7月起新增「學齡兒童專區」，圖為中山親子館的學齡兒童專區。（北市社會局提供）

    2025/07/01 05:30

    〔記者董冠怡、何玉華／台北報導〕進入七月，天氣將更炎熱，台北市自今（一）日起至八月廿八日，縮短七四○處路口離峰時段號誌紅燈秒數平均廿一秒，希望減少機車騎士、行人曝曬時間；其他新制包括暑假取消學校周邊行人專用時相、貓空纜車恢復載客、十三間親子館增設「學齡兒童專區」、開辦青年希望帳戶、空品維護區開罰等。

    貓空纜車檢修完成 恢復載客

    台北市交通管制工程處表示，檢討全市主、次要道路及學校周邊路口號誌，上午十一點至下午二點，七四○處路口紅燈秒數調降平均縮短廿一秒，將觀察調降後路口車流狀況，適時檢討調整。而學校周邊配合學生上、放學實施行人專用時相及三色運作號誌，暑假調整取消，新學期開始後恢復，接送區路段則比照假日實施。

    13親子館 增設學齡兒童專區

    貓空纜車年度檢修完成，台北捷運公司宣布今日上午九點恢復載客；台北市社會局表示，為回應多孩家庭照顧需求，受親子歡迎的親子館增設「學齡兒童專區」，六歲以上學齡兒童可與六歲以下弟、妹一同入館，專區設置桌遊、繪本及益智教具，提供更多元的共學資源。

    培力自立 青年希望帳戶開辦

    社會局表示，「青年培力希望發展帳戶專案」七月開辦，預計正取一八四人、備取廿九人，由各區社會安全網脫貧社工提供輔導，協助低收與中低收入戶青年透過儲蓄計畫、理財課程與職涯輔導，強化自立發展能力。

    第三期空維區 違規今起開罰

    環保政策部分，第三期空品維護區納管的新生南路（與羅斯福路口）至松江路（與民權東路口），管制未貼自主管理標章的柴油大客貨車、小貨車、起重機及未定檢機車，今起違規者將依車種處以五百元至兩千元罰鍰。此外，七月廿二日起，觀光旅館及一般旅館業禁止主動提供一次性備品，包含梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等用品，推動「一次用旅宿用品限制使用政策」。

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