故宮增建玻璃亭案 北市文資會未通過

民團批評，故宮「玻璃入口亭」設計提案遮蔽歷史建築立面，宛如一塊灰色OK繃；圖為設計模擬圖。 （大雙溪好土聯盟提供）

2025/07/01 05:30

文化局︰設計遮蔽歷史建築立面 違反文資法 故宮︰討論後重新提報

〔記者劉詠韻／台北報導〕國立故宮博物院正館前階梯廣場增設「玻璃入口亭」案，在二○二二年被台北市文資審議會否決後，重新送審昨再度審議，民間團體及里民出席會議表達抗議，認為設計遮蔽歷史建築立面、喧賓奪主，宛如OK繃一樣醜，經出席十五位委員投票，以十一比四再度駁回。故宮會後表示，將於內部討論後，重新提報整體計畫。

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民團批喧賓奪主 醜如貼OK繃

文化局說明，二○二二年文資審議故宮的修復再利用計畫時，認為「玻璃入口亭」設計遮蔽歷史建築立面，違反《文化資產保存法》第卅四條，投票以十比二否決；時隔兩年，故宮再度送件，立委王世堅日前也表達質疑，認為故宮名義上雖是改善動線，實際卻遮蔽古蹟視線、破壞歷史空間比例。

建築師事務所︰可引入自然光

負責設計的宗邁建築師事務所表示，二樓於一九七○年代曾作為接待外賓的出入口，後來封閉閒置，加上現有空間嚴重不足，因此在閒置的二樓空間增設玻璃入口亭，透過玻璃亭設計，讓原有的門再次開啟，並有效引入自然光，照亮地下一、二樓等區域，同時優化動線與入口機能，量體也經過微幅調整。

建築師事務所舉例，全球多所指標性博物館如法國羅浮宮、歷經十五次擴建的美國大都會博物館、英國大英博物館等，都持續進行擴建與現代化改造。相較之下，故宮上一次擴建是二○○七年，此次擴建不僅呼應傳統建築意象，也保留牌坊與拱門間的空間尺度，希望能獲得支持，讓故宮得以延續發展、與時俱進。

微調方案 遮蔽視覺中軸未解

但出席會議的民間團體代表與里民表達反對，認為設計遮蔽歷史建築立面，包括「玻璃入口亭」遮蔽中軸線、「中山博物院」匾額、主體牆面等，除破壞故宮莊嚴形象與視覺軸線，更違反文資法；這次提出的微調方案雖主張屬「可逆性建築」，但遮蔽視覺中軸與建築主體的核心問題仍未解決。出席的十五位委員，最後以十一比四駁回。

故宮會後表示，玻璃亭與結構安全具整體規劃性，無法切割拆案處理，需一體通盤考量，將於內部討論後，重新提報整體計畫。

故宮正館現況與增設「玻璃入口亭」模擬圖對照。（大雙溪好土聯盟提供）

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