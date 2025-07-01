搭林鐵品美食 夏遊阿里山享優惠

「石棹步道群」由六條五星級步道串連而成，茶園景致秀麗。（記者蔡宗勳攝）

2025/07/01 05:30

阿管處推薦 電商平台精選10組電子套票 限時提供5折優惠

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕炎夏到來，「二○二五台灣仲夏節，今夏相約來Chill阿里山」優惠活動將於七月七日起開跑，阿里山國家風景區管理處在「阿里山EASY GO電商平台」精選十組阿里山熱門電子套票，以茶、咖啡、美食與鐵道為主題，限時提供五折優惠；嘉義縣政府則於十一月二日推出「嘉遊好步道，秋遊嘉鄉」活動，開放一千個名額，即日起採網路報名，額滿為止。

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奮起湖老街嚐甜甜圈 參觀車庫

阿管處處長黃怡平表示，「阿里山EASY GO電商平台」推廣阿里山地區交通、景點及伴手禮等特色產品，組合各類型在地遊程，提供旅客一站式選購所需。

響應「二○二五台灣仲夏節」展開，阿管處推薦旅客搭乘阿里山林鐵小火車到阿里山遊玩，穿越綠意盎然的原始林帶，體驗山林涼爽；下山則可選擇座椅舒適的阿里山郵輪式巴士，沿途停靠知名景點奮起湖老街，品嚐經典甜甜圈，參觀歷史悠久的奮起湖車庫，深入了解林鐵文化。

黃怡平說，今夏相約來Chill阿里山優惠活動，精選十組的阿里山熱門電子套票，限時提供五折優惠，還有各式主題遊程套票「阿里山郵輪式接駁巴士（回程）送！奮起湖老街甜甜圈」、「阿里山 FunPASS」阿里山漫遊套票—原民文化×自然美景—景點任選二＋好禮任選一等，網址：（https://lihi.cc/6E65r）。

縣府辦嘉遊好步道 即日起報名

此外，嘉義縣長翁章梁昨攜手知名氣象主播王淑麗宣傳縣府第二次舉辦的「嘉遊好步道，秋遊嘉鄉」，活動將於十一月二日登場，分為親子、健行與挑戰三組，總共一千個名額，報名費二五○元，即日起採網路報名，網址：（https://irunner.biji.co/2025Chiayihiking/signup），額滿為止。

王淑麗說，健行路線石棹步道群由六條五星級步道串連而成，各具特色，十一月嘉義山區雲霧繚繞，還有機會一睹壯觀雲海與季節限定的琉璃光，周邊茶園遍布楓紅，層層山巒染上秋意，為秋季健行與賞景的最佳選擇。

阿管處推薦旅客搭乘阿里山林業鐵路上山，體驗山林。（記者蔡宗勳攝）

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