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    嘉市購物節開跑 最大獎百萬汽車

    嘉義市購物節開跑，民眾登錄消費發票，有機會抽百萬汽車等大獎。（記者王善嬿攝）

    嘉義市購物節開跑，民眾登錄消費發票，有機會抽百萬汽車等大獎。（記者王善嬿攝）

    2025/07/01 05:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕「二○二五嘉義市購物節」將於七月一日起至十月十二日舉行，民眾在設籍嘉市店家消費積點，每五○○分可抽獎一次、每人最多兩百個抽獎機會，最大獎百萬汽車，也有一百萬元現金、智慧型手機等獎項，同時結合旅宿業者提供「住宿送六百元嘉遊金」、加碼四重抽活動，希望吸引民眾到嘉市購物消費，目標突破八‧八億元消費額。

    市長黃敏惠昨與嘉市不動產商業同業公會理事長陳資雲、嘉市旅館商業同業公會理事長李啟光、商圈代表等一同宣布購物節開跑。

    黃敏惠說，嘉市購物節去年吸引超過九十一萬筆消費發票登錄，達成超過八．三億元的消費額，電子支付普及率也明顯提升；除購物抽大獎，外地遊客到嘉市住宿，入住特約飯店可獲贈六百元嘉遊金，還能參加「即時抽」、「週週抽」、「住宿專屬抽」，及搭配電子支付還能解鎖第四重抽獎。

    建設處表示，民眾只要憑七月一日至十月十二日在嘉市店家消費發票，不限單筆消費金額，透過「嘉市購物節」LINE群組登錄發票，可累積積分，一元即一分，滿五○○分可獲得一個抽獎機會，滿一千分可抽獎兩次，每人最多可獲兩百個抽獎序號。

    設籍嘉義市的市民可參與「滿千送百」活動，消費滿千元可以換一百元，每人最高可換五百元，八月一日開始兌換。

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