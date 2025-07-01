不停讓行人 新北違規件數降22％

新北市交通事件裁決處統計，2024年下半年不停讓行人違規件數為1萬523件，較去年同期減少2938件，降幅達22%。（記者羅國嘉攝）

2025/07/01 05:30

〔記者羅國嘉、黃子暘、翁聿煌／新北報導〕交通部修正《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》，針對駕駛人不停讓行人導致人員傷亡提高罰金，新制昨天上路。新北市交通局指出，去年下半年不停讓行人違規件數為一萬五二三件，較前年同期減少二九三八件，降幅廿二％，顯示行人優先觀念逐漸提升。

新制上路 最高可罰3萬6千元

交通事件裁決處處長李忠台說，為保障行人安全，道路交通管理處罰條例二○二三年六月卅日修法後加重罰則，針對不停讓行人再提高罰金，若造成行人輕傷，罰鍰由七千二百元提高至一萬八千元；若造成行人重傷或死亡，一律處以最高罰鍰三萬六千元。

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796公車動線調整 發車改到象頭埔站

台北市捷運環狀線南環段工程施工中，新北市交通局運輸管理科長林詩欽表示，即日起台北客運七九六公車發車站位從木柵站遷移到象頭埔站，同步試辦調整行駛動線，因中和至板橋區間與三○七、五七路線重疊度高，原本九七六「木柵—板橋」改為「木柵—中和」，採一段票收費。

另外，青少年飆車及改裝噪音車擾民，新北市、基隆市、台北市與桃園市七月至九月展開「麥噪」聯合稽查專案。

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