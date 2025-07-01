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    新北國王隊稱霸 體適能館今起連3天免費

    全市十五座國民運動中心及板樹體育館、泰山體育館的體適能館，今起連三天免費。 （鶯歌運動中心提供）

    全市十五座國民運動中心及板樹體育館、泰山體育館的體適能館，今起連三天免費。 （鶯歌運動中心提供）

    2025/07/01 05:30

    全市15座國民運動中心及板樹、泰山體育館 開放入場

    〔記者陳奕劭、羅國嘉／新北報導〕新北國王籃球隊廿九日在台灣職業籃球大聯盟（TPBL）總冠軍賽，以一○八比八十九的比數擊敗高雄海神，完成連兩季奪冠紀錄。新北市長侯友宜昨天宣布，全市十五座國民運動中心及板樹體育館、泰山體育館，七月一日至三日體適能館免費入場。

    封王遊行 今從新莊、板橋出發

    侯友宜表示，為慶祝新北國王奪得總冠軍，新北市十五座國民運動中心、板樹體育館、泰山體育館，七月一日至三日體適能館開放民眾免費入場。另封王遊行今天從新莊、板橋出發，期待支持籃球運動的市民，給球員鼓勵與加油。

    深澳鐵道自行車 限定燈光動畫

    另外，市府觀光旅遊局表示，今年深澳鐵道自行車以「鯨夏夜語」為主題，從八斗子站出發，沿線設有「夏夜螢火」、「鯨歌」、「蒲公英的約定」等燈區，穿過光隧道後，可見壯觀的燈浪隧道，還有玫瑰花海與情侶霓虹燈飾，展現浪漫氛圍，即日起至八月卅一日，下午五點卅分至晚間八點卅分，期間每日加開七個夜間班次。

    觀旅局指出，深澳月台設有五公尺高的「愛之手」造型霓虹燈，成為夜騎熱門打卡點，光隧道將搭配七夕情人節，換上限定主題燈光動畫，活動期間平日搭乘鐵道自行車，完成與「愛之手」合照，並在社群分享任務，可獲得限量「鯨」可愛積木組，八月廿九日至卅一日，雙人同行搭乘晚間七點以後班次，有機會抽中特製花束毯。

    市府漁業及漁港事業管理處暑假期間在東北角的和美漁港舉辦「和美海之家」活動，結合生態復育與親水體驗，七月四日中午十二點起開放accupass線上報名，共六梯次，每梯次限四十人，活動日期為八月二日、三日、六日、七日、九日、十日，每人五百元，偏鄉學童、弱勢家庭可免費參加。

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