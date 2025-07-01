捷運土城樹林線 進度近4成

捷運土城樹林線正在施工中，工地已看見捷運樣貌。（記者陳奕劭攝）

2025/07/01 05:30

首條行經樹林區的捷運 2031年完工後 到中正紀念堂站可省半小時

〔記者陳奕劭／新北報導〕捷運萬大中和線二期的土城樹林線，是第一條行經新北市樹林區的捷運，原是台北市政府辦理工程，因全線在新北市境內，今年四月改由新北市政府接手拿回主辦權。市長侯友宜昨天視察捷運工地指出，目前工程進度接近四十％，目標二○三一年完工，通車後樹林區居民前往捷運中正紀念堂站將縮短半小時車程，還能轉乘三條路線捷運。

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長13.3公里 市府4月拿回主辦權

侯友宜表示，捷運土城樹林線全長十三．三公里，設置十一座高架車站與二座地下車站，目前進度三十九．六九％，目標二○三一年完工，完工通車後樹林區居民前往中正紀念堂站將縮短半小時通勤時間，未來可轉乘三線捷運，包括連接板南線土城站、中和新蘆線迴龍站與桃園捷運棕線，至中和高中站可銜接萬大中和線一車到底。

將蓋11座高架、2座地下車站

侯友宜提及，土城樹林線尚有CQ880B土城高架段未完成招標，六月廿五日以預算一四七．三億上網公告，若九月底前決標，可於二○三一年前完工；財務修正計畫已於去年十一月六日提報行政院，期待中央盡速核定，協助工程順利決標開工。

市府捷運工程局局長李政安說明，土城樹林線分為三個區段標，CQ890樹林段已於二○二二年十一月十一日開工，目前進行既有管線遷移、基樁鑽掘與基礎施作、下構墩柱及帽梁施作等作業；CQ880A土城地下段去年三月一日開工，展開管線遷移、路樹移植與金城路二段南側人行道削減等工項，CQ880B高架段六月廿五日上網招標、八月五日開標。

立委葉元之表示，交通部已經將CQ880B案送到行政院仍未核定，已拜託交通部提醒行政院加速進度。民進黨去年選舉說要蓋泰板輕軌，至今仍在可行性評估階段，他將持續和捷運局、中央政府溝通；市議員江怡臻說，樹林人好不容易盼來第一條捷運線，土城人也對第二條捷運線充滿期待，呼籲中央盡快核定。

市議員卓冠廷認為，未來「新北捷運、台北施工」等有權無責的問題將不存在，但十年前曾發生台中捷運綠線鋼梁墜落事件，提醒土城樹林線除了做好周邊交通維持計畫，工程安全第一，盼地方和中央一起努力，加速推動捷運建設。

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