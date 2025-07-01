8成蓄水率 曾文水庫下半年水情穩定

2025/07/01 05:30

〔記者吳俊鋒／南化報導〕受惠於對流雲系旺盛發展，曾文水庫集水區連日來都出現明顯降雨，上游逕流持續挹注，讓水位逐漸攀升，以八成的蓄水率進入下半年，水情穩定。

供應民生用水的南化水庫，上游也因午後雷陣雨加持，週日傍晚又來到滿水位，今年第二度自然溢流，更透過聯通管反送至烏山頭水庫，助攻二期稻作供灌，區域調度有成，水利署南區水資源分署認為「珍珠串計畫」已發揮效益。

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南水分署統計，從上週三起，曾文水庫上游持續降雨量，累積進水逾六百五十萬立方米，昨天蓄水率已突破八成，讓二期稻作的供灌可以更順利，也確保民生、工業供水的正常。由於南化水庫又超過滿水位，南水分署也透過新完工的聯通管，反推至曾文、烏山頭水庫系統，每天卅萬立方米，挹注灌溉；若是高屏堰濁度下降，單日輸送量更可再提升十萬立方米。

南水分署提到，曾文水庫除了集水區的入流補水之外，田間降雨也可減少灌溉出水，有助於水資源的蓄存，目前水情審慎樂觀。截至昨天傍晚，曾文水庫的水位標高將近二二三公尺，蓄水率八十．六二％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾四．三二億立方米，比去年同期多了約一．一六億立方米。

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