左鎮草山月世界15處景點 更新老舊設施

左鎮月世界生態園區內的「小玉山」，是當地知名景點。（記者吳俊鋒攝）

2025/07/01 05:30

〔記者吳俊鋒／左鎮報導〕左鎮雖以貧瘠的泥岩惡地為主，但有遠近馳名的草山月世界生態，以及國內最低海拔迎曙光的二寮日出、雲海，沿途十五處景點，由於多數設施老舊、損壞，市府投入八百萬元進行更新，要帶動山區觀光，工程設計、發包中。

左鎮區長余基吉說，十五處景點包含馬頭、獅頭、伏牛、巨鱷、侏儸紀、滾水渦、觀聚落、彩竹林、玉女峰、小玉山、大峽谷、兔子谷、桃源谷，以及要月吊橋，還有二寮觀日亭等，各提供不同的遊賞視野，別具特色。五至九月是二寮日出、雲海最美麗的季節，各地民眾慕名造訪，但緊鄰的草山，也有引人入勝的月世界生態園區，值得推薦順遊，深刻感受白琧地景的特殊風情。

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草山、二寮的景點由市府觀光旅遊局轄管，用心盤點後，列出各處亟待改善的缺失，投入八百萬元經費進行優化，預計趕在今年底前完工。余基吉提到，施工項目包含涼亭、屋瓦、欄杆、步道等改善，扶手、花架、解說牌的更新，以及遊憩座椅的增設與平台擋土袋的美化，還有停車場崩塌修復、入口竹木清除。

另外，道路指示牌也要整體規劃，而彩竹林、玉女峰、桃源谷、馬頭、獅頭、伏牛、巨鱷等景點，在使用效率的考量下，將施作欄杆，並增加警告標誌等必要安全措施。

台灣攝影學會顧問張萬興強調，左鎮草山、二寮的月世界美景，春彩竹、夏日出、秋芒花、冬古厝等，一年四季都有看頭，各景點設施的改善、更新，可以促進觀光的發展。

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