學甲13庄地景圖誌 全面開放授權

學甲商圈協會理事長陳俊安（左）與學甲區長張明寶（右），發表歷時3年規劃與拍攝完成的《風土光影：學甲十三庄地景圖誌》。（記者王涵平攝）

2025/07/01 05:30

以鄉鎮尺度空拍圖庫上雲端 象徵共創共用新里程

〔記者王涵平／學甲報導〕學甲區商圈協會昨日發表《風土光影：學甲十三庄地景圖誌》，全台首創、以鄉鎮尺度進行系統性空拍與雲端開放授權的地景圖庫啟用，學甲商圈協會理事長陳俊安表示，不只想留下地景，更想保留人們生活的痕跡，也全面開放授權，希望讓人人都能自由使用，共同記住這片土地。

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學甲商圈協會 修復地方記憶

學甲商圈協會與學甲區公所昨日在學甲區藝文展示館召開記者會，發表歷時三年規劃與拍攝完成的《風土光影：學甲十三庄地景圖誌》。陳俊安表示，三年前規劃編寫學甲維基百科和Google商家優化時，手中沒有可以開放授權的在地照片可以上傳，因此決定自己拍攝，不僅是一項攝影計畫，更是一次文化記憶的修復行動。

記錄13庄47個角頭多元影像

他說，透過「五○度高的全景視角」，全面記錄學甲十三庄四十七個角頭，從聚落到地景、從自然到人文，結合空拍與平面影像，建構出台灣第一部以鄉鎮為單位的雲端影像文化地誌，象徵地方數位文化資產正式邁入共創與共用的新里程。

攝影師鐘盟超是學甲女婿，他說，兩年的拍攝歷程，看到學甲的聚落痕跡許多已融入田地或新建設中，空拍時經常難以辨識，就像考古學家一樣，透過舊地圖、耆老口述與日夜光線變化去對照分析，找尋幾乎被時間吞噬的記憶點，這不是拍照，而是和土地對話，再一次召喚那些幾乎被遺忘的地景。

學甲區長張明寶表示，《風土光影》將成為地方教育、觀光展覽、文化行銷的重要資料庫，帶領鄉土走向更穩固的數位未來，是學甲送給未來的一份文化禮物。

陳俊安說，「學甲地景圖庫」是全台首創的鄉鎮級空拍文化地誌，累積逾八千張影像並全面上線，成為地方歷史與文化的珍貴資源；圖庫採用「創用CC姓名標示4.0國際授權」（CC BY 4.0）開放釋出，所有影像皆可自由下載、重製與商業應用，只需註明「圖片來源：學甲商圈協會」，大幅提升影像的延伸使用與推廣價值。我們開放的不只是照片，而是學甲的故事、記憶與未來的想像空間。

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