安平商港搶商機 三井海洋郵輪來踩線

國際郵輪航商三井海洋郵輪公司代表到台南踩線，體驗搭乘四草綠色隧道生態遊船。（南市觀旅局提供）

2025/07/01 05:30

觀旅局整備5大面向 推動多語言服務 完善旅遊導引 爭取更多泊靠

〔記者王姝琇／台南報導〕台南安平商港具備郵輪直接靠泊的國際級設施，為搶攻國際郵輪商機，市府與台灣港務公司合作爭取國際郵輪航商三井海洋郵輪公司來台南踩線，並提供觀光資訊供業者參考，期望未來能爭取國際郵輪靠泊安平商港。

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走訪知名景點 深入體驗文化魅力

踩線行程走訪台南孔廟、延平郡王祠、林百貨、安平古堡、安平老街，及井仔腳瓦盤鹽田、四草綠色隧道、南鯤鯓代天府等知名景點。觀旅局長林國華表示，透過實地踩線，讓船商業者深入體驗台南的歷史底蘊與文化魅力；觀旅局亦針對「食、宿、遊、購、行」五大面向進行整備，推動多語言服務、完善旅遊資訊導引，持續積極強化城市整體的觀光服務。

在交通接駁方面，市府積極整合大眾運輸資源，旅客可搭「台南小港一一一機場線」自高雄國際機場串聯台南轉運站、台南航空站，及「九八府城台江線」停靠市區古蹟、安平、四草生態文化園區及七股等，方便遊客安排旅程深度探索台南。林國華說，透過文化景點與交通動線的整合，持續擴大國際能見度，吸引更多國際觀光客前來體驗古都的獨特風采。

市長黃偉哲表示，台南市有山、海、古蹟、巷弄、自然生態以及熱門新興景點，觀光旅遊資源豐富多樣，是國際旅客來訪的最佳選擇；市府團隊為爭取國際觀光客源，亦積極參加國際大型展覽活動，包含上半年前往日本參加東京食品展、東京地區及北海道觀光推廣活動、新加坡食品展及春季旅展等，主動出擊向國際旅客行銷台南，熱情邀約國際旅客到訪台南。

夏日活動連連 盼吸引更多國際遊客

台南夏日旅遊精彩活動不間斷，七股海鮮節將於七月五、六日及十九、廿日舉辦；台南夏日音樂節將軍吼也將於七月十九、廿日火熱登場。林國華大力推薦獲選「台灣觀光一百亮點」的台南六大必訪景點，關子嶺溫泉風景區、扇形鹽田、四草綠色隧道、黃金海岸、山上花園水道博物館及鹽水月津港歷史街區，期許更多國際旅客親自體驗遊台南帶來的驚喜。

三井郵輪代表走訪安平古堡，透過深度導覽認識台南歷史文化。（南市觀旅局提供）

三井郵輪代表走訪台南孔廟參觀。（南市觀旅局提供）

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