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    公費留學考試 5大信賴產業領域增額錄取

    2025年公費留學考試名額創新高，增加5大信賴產業錄取機會。（取自教育部國際司官網）

    2025年公費留學考試名額創新高，增加5大信賴產業錄取機會。（取自教育部國際司官網）

    2025/07/01 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部公告今年公費留學考試簡章，配合國家發展所需，特別於「五大信賴產業」對應領域，包括電資及工程學群增加四十個錄取名額，合計提供六十四個名額，使整體公費留考預定錄取名額總計達二○一名，創下新高，預計今年十二月卅一日放榜。

    教育部國際司專員林欣姿說明，為培育我國高階專業人才，拓展青年學子宏觀國際視野及強化專業知能，辦理公費留學考試，甄選優秀人才出國深造，考試科目包括國文作文與二科專門科目共三科，七月十五至廿九日網路報名，筆試是十月四日，面試為十二月六日及七日。

    林欣姿表示，共有十九學群、九十二個學門預計錄取二○一名，包括一般生一五一名、勵學優秀生十名、原住民生廿名、身心障礙生十名、赴新南向（印度、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南）國家留學十名。

    林欣姿說明，攻讀人文類學群獎助年限最長四年、理工類最長三年，並依留學國城市別提供不同標準生活費，一般生最高可達每年二．五萬美元（約台幣八十一萬多元），三類特殊生並酌增額度；學費補助方面，受獎年限四年者總額上限為十二萬美元（約台幣三五○萬元），受獎年限三年者總額上限為九萬美元（約台幣二六二萬元）。

    此外，公費留學獎助限定攻讀博士學位，但「藝術」學群及「建築、規劃與設計」學群部分學門之研究領域仍得攻讀碩士學位，另三類特殊生及赴新南向國家者，不限學群均可選擇攻讀碩士或博士學位。

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