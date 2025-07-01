卓揆拍板 醫學系招生維持1300人

衛福部表示，已與教育部達成共識，醫學系學生招生總名額維持1300名之現況不變。（資料照，記者林惠琴攝）

2025/07/01 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕清華、中山、中興等三校學士後醫學系明年要從公費轉自費共一○五名，加上教育部稱每年一千三百名醫學生招生總量不含國防醫學院，引發醫界、醫學生質疑擴招，連日砲火不斷。行政院長卓榮泰昨與衛福部長邱泰源、教育部長鄭英耀開會討論達成共識，包含教育部及國防部名額，每年醫學生招生合計一千三百名，維持原狀，沒有擴增。

衛福部醫事司長劉越萍表示，昨上午八點半的會議做出兩點結論，醫學系招生總名額維持一千三百名，包含教育部及國防部核定名額；醫學系招生名額需經醫學教育會及全國醫學院校院校長會議討論獲共識。

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劉越萍說明，為了釐清對於醫學生招生名額認知落差的原因，經跨部會討論發現，原來是教育部誤與二○一八年牙醫系擴充名額搞混，其實西醫、牙醫、中醫狀況不同，都是分別計算。她強調，國內醫師問題不是不足而是分布不均，會透過偏鄉照護計畫等相關政策持續改善。至於三校後醫系名額，須視教育部後續會議決定。

醫師公會全聯會等廿九個團體原本發出聯合聲明指出，「全面反對醫學生招生黑箱灌水！」昨天預計開記者會表達訴求，但在得知政府會議結果後宣布取消。醫師公會全聯會強調，感謝政府重申制度計算邏輯，願意傾聽他們的聲音，共同守護台灣的醫療品質與民眾健康權益。

醫師公會全聯會亦呼籲，未來所有攸關醫學系設置、招生規劃與人力政策研議，應納入醫界、醫學教育團體與醫學生代表等第一線聲音，透過公開、審慎、理性機制，凝聚長期可行的制度共識。

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