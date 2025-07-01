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    7月新制

    7月上路新制

    7月上路新制

    2025/07/01 05:30

    ■嬰兒用、唇用、眼部用與非藥用牙膏、漱口水等化粧品製造及輸入業者，須建置產品資訊檔案，違者可依「化粧品衛生安全管理法」處1萬元以上、100萬元以下罰鍰，並得按次處罰。（記者林惠琴）

    ■氣象署在颱風警報期間新增「濱海鄉鎮風力預報」，並在縣市首長視訊連線會議，加強說明內陸與濱海風力差異。（記者吳亮儀）

    ■完全養在室內、外出也會全程使用箱籠的家貓，可不強制施打狂犬病疫苗。（記者楊媛婷）

    ■公部門職場安全衛生新制上路，完善職場霸凌預防申訴處理機制、提升高風險職務的安全防護，並落實逐級監督檢查及通報制度。（記者林曉雲）

    ■旺季屢現單日萬人登島的小琉球，去年7月起對進入杉福、漁埕尾及肚仔坪3區潮間帶遊客收取60元的觀光保育費，卻造成免費的蛤板灣潮間帶5個月進入達2.8萬人次，為收費3區的4倍多，為保護生態，即起蛤板灣也納收費範圍，並規定同時段上限300人且全程須由導覽員帶隊。（記者陳彥廷）

    ■旺季屢現單日萬人登島的小琉球，去年7月起對進入杉福、漁埕尾及肚仔坪3區潮間帶遊客收取60元的觀光保育費，卻造成免費的蛤板灣潮間帶5個月進入達2.8萬人次，為收費3區的4倍多，為保護生態，即起蛤板灣也納收費範圍，並規定同時段上限300人且全程須由導覽員帶隊。（圖文：記者陳彥廷）

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