7月新制／職災死亡勞工慰問金提高至20萬

「客家幣」上網登記即有機會抽中。（取自卓榮泰臉書）

2025/07/01 05:30

〔記者鍾麗華、林惠琴、吳亮儀／台北報導〕七月起多項攸關民眾權益的新制上路，包括術後加速康復推廣計畫、提高職業災害死亡勞工家屬慰問金額度至廿萬元、「客家幣」上網登記、有條件式線上申換護照適用對象放寬等。行政院長卓榮泰也在臉書宣傳，鼓勵大家多利用新措施。

術後加速康復推廣計畫啟動

衛福部表示，健保署七月起啟動術後加速康復推廣計畫（ERAS），麻醉高風險的高齡膝關節與髖關節置換術患者適用，可減少住院天數，預計一年投入六千萬元、二千六百人次受惠。

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健保署醫管組長劉林義補充，過去試辦經驗成功縮短住院天數與醫療費用，經評估決定擴大推行，初步適用七十歲以上、麻醉高風險的髖關節與膝關節置換術患者，照顧團隊可獲得給付一．八萬點（每點約○．九元）。

海洋保育法正式上路

法案部分，「海洋保育法」正式上路！加強保護海洋生物、禁止進入海洋庇護區核心區、充分保障原民與漁民權益，劃定海洋庇護區；「身心障礙者職場合理調整行政指導」生效，以及提高職業災害死亡勞工家屬慰問金額度至廿萬元。

線上申換護照條件放寬

其他包括「客家幣」上網登記即有機會抽中，可於全台十一縣市、七十客庄合作店家使用；線上申換護照條件放寬，效期不足六個月且未遺失者開放線上申辦；推動「女性申請發明專利加速審查試行方案」試行一年，提升研發能量與智慧財產參與程度。

此外，向國軍致敬！國籍航空公司提供軍人優先登機，華航、長榮、星宇、台虎、華信及立榮共六家國籍航空公司從台灣出發的國際線航班都有此項服務。

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