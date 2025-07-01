中研院推動人事雙箭攬才 非長聘10年 二次長聘做到70歲／非長聘學者薪資比肩星港 2次長聘鼓勵屆退者研究

中研院中研學術大會昨天登場，會中展現中研院研究成果，院長廖俊智表示，為延攬更多優秀人才，中研院已擬妥「人事雙箭」方案，將等下週院務會議通過後施行。（記者楊媛婷攝）

2025/07/01 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕中研院昨天舉行首屆中研學術大會，院長廖俊智表示，為延攬更多優秀人才，將推動「人事雙箭」方案，包含推動「二次長聘」，鼓勵六十歲到六十三歲屆退研究員投入長期研究，可延聘到七十歲；以具競爭力、可望比肩星港薪資待遇，延攬「非長聘」卓越研究學者，提供最長十年聘期。

科學力即國力，中研院為我國最高學術殿堂，為鼓勵院內學群交流，舉行首屆中研學術大會，廖俊智在開幕式表示，中研院現行的長聘制度一如美國學術制度，是激發許多研究人員學術研究熱情關鍵，過去要展延屆退資深研究員聘期，通常一年一聘或最多延展聘期三加二年，很多資深研究員六十歲出頭時因考量在職時間有限，不再提出長期研究計畫或收學生。

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廖俊智表示，中研院擬提出「二次長聘」措施，鼓勵資深研究員提長期研究規劃，這些資深研究員在六十歲到六十三歲期間，開放提早申請特殊延長服務，審查通過可一次延聘到七十歲。

中研院將射出的另一人事箭，則是以具國際市場競爭力的待遇與研究資源，延攬有發展潛力的非長聘卓越研究學者，提供「五加五」年聘期。

廖俊智坦言，許多科學家喜歡到中研院任職，正是因中研院實施專任保障制度，這項新措施雖並非專任，但這些非長聘研究學者可在這十年內享有比外界更好的薪水與待遇投入研究，並累積職涯資歷，為下一階段打拚，雖非正編人員，享有的福利待遇等幾乎和正編人員相同。

廖俊智表示，人事雙箭措施已擬妥，就等下週院務會議通過後施行；中研院學術諮詢總會執秘邱繼輝進一步說明，非長聘研究員薪資可望比肩星、港。

廖俊智強調，培育科學人才是重中之重，為吸引人才，近年提高研究人員的專業加給十五％，設置「中研學者」計畫，和各大學合聘中生代優秀學者，將博士生獎金提高到每月四到五萬元，讓博士生不為生計煩憂，獎學金提高後，去年實際報到率較前一年提高十五％。

中研院前年啟動國外大學合作培育國際博士生的TIGP-X計畫，廖俊智表示，藉美國對國際研究生政策反覆，抓緊機會希望讓原本欲赴美攻讀學位的學子留在國內，今年開始推動菁英博士生快速入學計畫，第一階段就接獲十九件申請案。

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