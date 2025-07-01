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    海鳥保護區 貓嶼美景只能遠觀

    台灣第一個海鳥保護區貓嶼，在潮水襯托下，出現夢幻漂流島美景。（黃國揚提供）

    台灣第一個海鳥保護區貓嶼，在潮水襯托下，出現夢幻漂流島美景。（黃國揚提供）

    2025/07/01 05:30

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣第一個海鳥保護區貓嶼，在潮水襯托下，出現夢幻漂流島美景，讓人驚嘆不已，由於貓嶼是保護區，未經申請不得登島，多數人只能以巡航方式遠觀。

    貓嶼是位於台灣澎湖群島的島嶼，望安島西南方約十六公里，包括二座島嶼，因形狀像兩隻貓蹲伏，而被稱大貓嶼和小貓嶼，小貓嶼坐落於大貓嶼東方，在退潮時有一海溝和大貓嶼相連。大貓嶼最高處七十公尺，北端的海崖有貫穿大貓嶼的海蝕拱門，為澎湖最大，在退潮時才能浮現。

    澎湖縣政府一九九一年將大、小貓嶼依《野生動物保育法》公告為貓嶼海鳥保護區，為全國第一個野生動物保護區。貓嶼還是亞洲最大的玄燕鷗繁殖地區，其他像白眉燕鷗、鳳頭燕鷗與蒼燕鷗也都會在島上繁殖。保護區雖嚴禁任意登島，但夏季燕鷗繁殖季節可搭船至周邊巡航。

    此外，黑面琵鷺被列入瀕危動物，每年十月至隔年四、五月，都會從從北方飛到台灣附近避寒過冬，但今年時序即將進入七月，澎湖興仁水庫仍有十隻黑面琵鷺停留，居民懷疑與閏六月有關，澎湖鳥會調查組長鄭謙遜表示，可能是這批黑琵還沒到繁殖的年紀，尚不用返回繁殖地，因此選擇停留在興仁水庫覓食。

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