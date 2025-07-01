虎航高雄—濟州首航 航班9成滿

2025/07/01 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕放暑假了，台灣虎航高雄至韓國濟州新航線昨天同步首航，每週有四班直飛航班，南部民眾不用舟車勞頓到桃園機場。

每週四班直飛

台灣虎航在高雄國際機場舉辦高雄—濟州航線首航儀式，交通部長陳世凱、台灣虎航董事長黃世惠、立委許智傑、李昆澤、邱志偉，及高市府觀光局長高閔琳及多家旅行業出席見證。新航線採浮動票價，首班航班於下午四點五十五分啟航，九成滿旅客搶頭香。

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黃世惠表示，新航線不僅是從高雄出發的第十一條航線，也是繼高雄—金浦後，第二條自高雄出發直飛韓國的航線，高雄—濟州每週有四班。

濟州駐台觀光推廣處處長蔡孟珊說，高雄航線對濟州島是重要且有意義出發點，濟州島有豐富且特殊的自然景觀、海女文化及美食等，期待透過兩地直航，促進兩地觀光發展。

李昆澤指出，高雄機場旅客量已恢復至疫情前九成，但日韓旅客反而衰退，希望未來能增加更多航點、航班。

陳世凱表示，對高雄鄉親而言，希望航班能更多，南部鄉親未來出國不用到桃園，直接從小港機場就可以出國，另外重要的是，希望航空公司也能把國外旅客帶到高雄來。

德威航空於四月間開啟高雄—濟州航線，同樣每週有四航班，虎航另將在七月十六日新闢高雄—日本仙台航線。

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