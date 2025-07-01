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    麗星郵輪停靠 1800旅客高雄半日遊

    麗星郵輪領航星號，停靠高雄港旅運中心。 （記者洪定宏攝）

    麗星郵輪領航星號，停靠高雄港旅運中心。 （記者洪定宏攝）

    2025/07/01 05:30

    〔記者洪定宏／高雄報導〕以香港為母港的麗星郵輪領航星號搭載約一千八百名旅客，昨天下午首航高雄，這批以港澳、東南亞、新加坡為主的旅客在高雄半日遊，市長陳其邁前往歡迎。

    台灣港務公司總經理王錦榮表示，以高雄港為郵輪母港，享旅客服務費全免的優惠措施，今年已啟用，另有碼頭碇泊費優惠、旅客服務費折扣等優惠明年都將適用。

    陳其邁說，高雄是最大的港口，卻因國人旅遊習慣，較常選擇由基隆港至日本的航程，但若要前進南亞或東南亞，高雄則擁有最佳的地理位置，期盼有更多航班以高雄為母港。

    高雄港務分公司指出，領航星號原為澳洲P&O郵輪旗下太平洋探索號，今年加入麗星郵輪集團，總噸數七．七四萬噸、載客數一九四○人。

    麗星郵輪表示，「領航星號」即日起至今年十一月十四日，從香港出發，預計執行四十五個往返航次，其中十二個航次將停靠台灣的高雄、基隆、澎湖，預估每趟可為在地創造逾五百萬元效益。

    高市府曾於六月十二日與麗星郵輪共同宣布，麗星郵輪旗下另艘郵輪探索星號，將於今年十一月十六日至明年一月卅日，以高雄為母港，前往日本沖繩、越南下龍灣與峴港，以及菲律賓佬沃、科隆、長灘島、公主港，連同領航星號的掛靠航次，預計今年下半年為高雄帶來廿八郵輪航次，超過十萬名旅客。

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