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    岡山挹注建設 打造北高雄科技副都心

    岡山大鵬九村社宅預計明年七月完工。（高市府提供）

    岡山大鵬九村社宅預計明年七月完工。（高市府提供）

    2025/07/01 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕岡山區是台南、高雄半導體廊帶的重要樞紐，但近年人口始終無法突破十萬人，四月底反倒跌破九萬五千人；市府強調已陸續挹注交通及都發建設資源，盼打造為北高雄科技副都心，帶來更多新興人口。

    岡山區人口始終無法突破十萬大關，二○一○年縣市合併時，人口最高達到九萬七八二七人；縣市合併後，市府在岡山挹注不少資源，但人口近年反而衰退，統計至今年四月底，已跌破九萬五千人。

    岡山區近年有不少大型建設，包括高醫附設岡山醫院進駐、捷運岡山高醫站和岡山車站兩個捷運站、樂購廣場與電影院等，卻未帶來人口紅利；在地林姓民眾認為，岡山產業還是以傳統製造業為主，受到周邊地區科技產業發展，導致年輕族群流失。

    大鵬九村社宅 明年7月完工

    副市長林欽榮強調，岡山位於路竹科學園區、橋頭科學園區及楠梓產業園區等半導體產業S廊帶重要樞紐，盼打造為北高雄科技副都心，帶動人口成長。

    林欽榮說明，市府興建的岡山大鵬九村社宅，總計六二五戶，進度已近一半，預計明年七月完工；社宅基地西側的信義段四十六、四十七地號公辦都更案，將由「岡山信義合作聯盟」投資卅一億，市府也可分回四十八戶社宅、中央分回一百戶軍宅，預計七月中簽約。

    岡山新行政中心 明年7月動工

    此外，岡山新行政中心預計明年七月動工，二○二九年底完工；岡山車站聯開案預計二○二九年底完工，可帶來更多新興人口與發展動能。

    捷運岡山路竹延伸線興建中

    房地產業者認為，捷運岡山路竹延伸線正興建中，並規劃與台南捷運紅線銜接，南來北往交通將更便捷，岡山房價相對較低，可望吸引年輕人移居。

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