高雄2大火車站招商案 接連流標

鳳山車站「空中鳳城」三度流標，預計今年七月下旬辦理第四次公告招商。（記者王榮祥攝）

2025/07/01 05:30

高雄車站商業大樓首次招標失利 「空中鳳城」3度流標 台鐵︰將推更優條件

〔記者王榮祥、陳文嬋／高雄報導〕繼六月初台鐵高雄車站商業大樓首次招標流標後，第三次招標的台鐵鳳山車站「空中鳳城」招商也三度流標，針對高雄兩大車站招商案接連槓龜，台鐵表示將推出更優條件，預計七月中旬以後再次公告招商。

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高雄車站商業大樓今年三月七日公告招商、三月十七日辦說明會、六月四日傍晚截止收件，結果僅一家投標、等同流標；鳳山車站開發大樓「空中鳳城」今年三月第三度招商，台鐵除大降營運權利金，並負擔前十五年房屋稅，但六月廿六日截止前仍無人投標、三度流標。

商業大樓案 研議調整營運權利金

台鐵說明，高雄車站商業大樓首度招標後申請人僅一家，依規定不辦理資格審查開標，已蒐集潛在廠商反饋意見，正研議調整營運權利金，及放寬一家申請人投標即可辦理資格審查開標，預計於今年七月中旬第二次公告招商。

鳳山招商案 評估分期、分區整建

鳳山車站招商案第三次流標後，公司已探詢潛在廠商意見，疑因本案於初期需投入高額整建成本，且後續營運不易等因素；為減輕投資人資金及營運壓力，台鐵除研議朝調降權利金及改由台鐵協助負擔營運全年期房屋稅，並將評估分期、分區整建及經營方式，提升廠商投標意願，預計今年七月下旬辦理第四次公告招商。

至於高雄車站旅館大樓仍持續依促參法進行規劃作業等程序，預計明年第一季公告招商。

議員建議可主動與百貨業洽談

鳳山區市議員林智鴻建議台鐵可主動與百貨業洽談，除了解招商機制哪裡須調整，也可了解百貨業的需求，進而提高招商成功率；三民區市議員張博洋認為兩大車站招商案流標，顯示這是系統性問題，也凸顯台鐵與地方政府缺乏整體規劃思維，建議市府與台鐵建立常態性溝通機制，重新評估、檢討招商條件。

台鐵高雄車站商業大樓流標，預計於今年七月中旬第二次公告招商。（記者王榮祥攝）

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