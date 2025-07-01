《台中》跳蛙幹線公車 今起「放暑假」

台中市「跳蛙幹線公車」也要放暑假，七月一日開始暫停，開學後即全面恢復。（市府提供）

2025/07/01 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天開始放暑假，台中市政府交通局為加速疏運學生所推出「跳蛙幹線公車」，包含二○○路、五○○路、七○○路及九○○路四條跳蛙公車，即日起至八月二十九日將依往例暫停服務；加開的區間車、延駛、繞駛等路線班距也將調整或暫停，並以暑期班表發車，九月新學期開始後即全面恢復。

9月開學後全面恢復

交通局長葉昭甫表示，交通局規劃「跳蛙幹線公車」就是為疏運學生減少人潮，因此停靠少數主要站點並密集發車，縮短學生乘車時間，多年來已成通學快捷專車，七月暑假到來，考量學生通勤需求降低，交通局評估公車搭乘效率，暑假二個月的時間跳蛙公車暫停服務。

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交通局指出，學生搭乘率高的跳蛙公車逐年增加路線，目前已有二○○路、五○○路、七○○路、九○○路四條路線的跳蛙公車，由於是為學生而設置的路線，因此暑假已到，跳蛙公車暫停服務期間，主線公車服務不間斷，建議民眾可多加利用幹道既有公車路線；區間車停駛部分，可藉由原有的主線班車替代；部分路線暑期發車時刻與平日不同，民眾可到「台中公車動態資訊」網站及下載官方版「台中Go」App查詢。

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