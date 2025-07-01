《台中》豬隻拍賣場 打造小豬藝文基地

麗明營造董事長吳春山（右）協助台中市政府辦理小豬藝文基地活化工程，6月30日舉行捐贈儀式。（記者廖耀東攝）

2025/07/01 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中北區肉品市場原是民眾嫌惡設施，市府推動轉型再添新功能，原豬隻拍賣場保留，將由企業斥資二億捐建成「小豬藝文基地」，除將拍賣場轉型設計成小劇場，另設計興建全新的「小豬展示館」，讓鄰避設施變身親民具藝文氛圍的場域，六月卅日舉辦捐贈儀式，台中市長盧秀燕感謝企業回饋社會，捐建企業麗明營造董事長吳春山則指出，樂見城市有更多藝文空間甚至地標，讓台中人更有光榮感。

企業斥資2億捐建 展出1.3萬件收藏品

北區肉品市場因有拍賣、屠宰、分切功能，周遭噪音及環境惡化，原是民眾嫌惡設施，台中市府二○二一年停止屠宰與拍賣業務推動轉型，原五公頃土地闢建豬事圓滿公園，另興建社宅及規劃商場，其中拍賣場由文化局爭取保留後，也重新定位設置「小豬藝文基地」。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕指出，配合拍賣場整建轉型為中小型展演場館，她拜訪「豬藝品」收藏達人麗明營造公司董事長吳春山參與轉型計畫，獲吳春山大力支持，除協助整建拍賣場做小型展演場館，供年輕藝術家展演外，另興建全新展示館，展出他個人多達一．三萬件豬隻收藏及舉辦多元藝文展示，估計捐建二億元。

吳春山說，捐建計畫除能幫他的小豬收藏找到新的歸宿外，也盼能幫助台中各區都有藝文空間，甚至增加新台中地標，讓台中人更有光榮感。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法