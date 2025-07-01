霧峰「北溝故宮文物典藏山洞」未開發 議員籲活化

台中霧峰「北溝故宮文物典藏山洞」，列為歷史建築11年卻無開發利用計畫，如今一片荒蕪相當可惜。（記者陳建志攝）

2025/07/01 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰「北溝故宮文物典藏山洞」，二○一四年被登錄為台中市歷史建築，但至今已十一年不但未開發利用，地主還一度以安全因素將洞口填平，未達到登錄歷史建築的目的；民進黨市議員李天生昨天感慨，各界缺乏共識，造成文資、地主及政府三輸的結局，值得痛加檢討；市府文化資產處表示，會再和地主協調活化再利用的方式。

歷史建築荒蕪11年 淹水填平洞口

李天生指出，故宮文物遷台時，曾經安置在霧峰吉峰里北溝，文物北遷後，原址先後設置台灣省電影製片場及台灣電影文化城，九二一地震該處建物全毀，土地被標售成為私人財產，直到二○一四年台中市政府著手開挖，讓北溝故宮僅存的文物典藏山洞，重現天日，並被登錄為台中市歷史建築。

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李天生表示，地主們抱怨登錄歷史建築後限制重重，土地無法開發利用，市府又沒有具體輔導補助措施，在山洞多次淹水及孩童跌入山洞後，才動手將洞口掩埋，確保安全，該處登錄為歷史建築，卻沒有配套做法，讓地主們成為受害者，希望早日解編。

文資處︰與地主協調再利用方式

台中市文化資產處長李智富說明，該處為私有財產，市府無法替地主規劃，且鄰近地震斷層帶，又是禁限建區開發困難，地主之前曾說要在洞口搭設棚架保護洞口，不過因沒有按圖施工，造成洞口和階梯受損，要求提出復原計畫，不過至今都未提，若遲不處理不排除開罰。

李智富表示，依照文資法規定，若要解編歷史建築，須它的價值減損到不值得保存，不過目前未達此條件，要解編有困難，市府目前也沒有購買計畫，將會再和地主協調活化再利用的方式。

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