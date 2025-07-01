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    頭份樂高藝術展 台灣街景創作

    「積木國王的積木王國—樂高藝術創作展」昨天亮相，展出由樂高積木創作的台灣街景。（記者蔡政珉攝）

    「積木國王的積木王國—樂高藝術創作展」昨天亮相，展出由樂高積木創作的台灣街景。（記者蔡政珉攝）

    2025/07/01 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市為縣內人口最多鄉鎮市，加上科學園區外溢效應，人口持續增長。由於暑期已至，頭份市公所今年舉辦夏日藝文活動供學生、親子共同體驗，其中為期長達一個月的「積木國王的積木王國—樂高藝術創作展」率先於昨天亮相，展出由樂高積木創作的台灣街景；深受學生喜愛的戲劇體驗營則於十五日至十八日舉辦，八月九日則安排親子闖關遊戲和兒童魔幻火舞劇場，讓學子暑期不無聊。

    其中，打頭陣的「積木國王的積木王國—樂高藝術創作展」即日起至二十九日舉辦，展出利用樂高積木打造的台灣街景創作，包括台北一○一大樓、龍山寺等知名景點，讓觀者讚嘆。創作者「大黑白」本身即為頭份人，也安排於五日、十九日、二十六日舉辦共三場次的創作分享會，邀請小朋友一起創作。

    頭份市公所說，廣受歡迎的戲劇體驗營在十五日至十八日舉辦，將設計沉浸式課程，讓學子揮灑創意，站上舞台表演。親子闖關活動八月九日下午四點於頭份運動公園舉辦，當天晚間七點舉行的兒童火舞劇，安排融合魔幻、火舞與劇場元素的演出。

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