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    三義首間日照中心 在地「醫養合一」

    苗栗縣三義日照中心的長者，大跳健身操，舒緩筋骨。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣三義日照中心的長者，大跳健身操，舒緩筋骨。（記者張勳騰攝）

    2025/07/01 05:30

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉人口老化，已達「超高齡社會」，由社團法人輕安健康關懷協會成立的「三義日照中心」，昨由苗栗縣長鍾東錦等人揭牌啟用，該中心緊鄰慈濟三義中醫院，將發揮醫療與生活照護整合的特色，開創在地「醫養合一」照顧新模式，讓社區老人在熟悉的環境獲得身心照顧，讓長者安心、家屬放心；這也是三義鄉首間成立的日照中心。

    三義鄉六十五歲以上長者有三九二二人約佔鄉內總人口廿六％，已達「超高齡社會」的定義，而輕安三義日照中心緊鄰慈濟三義中醫醫院，發揮醫療與照護整合的優勢，包括中醫調理，如針灸、推拿、體質辦識與飲食建議，搭配個別化復健運動課程，強化身體功能、延緩失能風險。

    鍾東錦表示，三義鄉是超高齡化社會，如今第一家日照中心成立，並藉由醫養合一的照顧模式，延緩長輩失智，以及素食少油少鹽的健康飲食，讓老寶貝更健康長壽，鼓勵長輩可以來中心交朋友、學習。

    輕安健康關懷協會理事長林碧玉表示，希望日照中心不僅能補足照顧資源，也將融合在地特色，加入養生茶飲製作、節氣調養、樂齡律動等課程，提升長者健康識能。每週一至週五上午八點至下午五點，提供專業照顧服務、共餐、健康促進、生活自理訓練等。

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