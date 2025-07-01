竹南射流溝中度污染 擬斥資2.2億改善

苗栗縣竹南鎮射流溝屬中度污染，獲全國水環境改善計畫核定將改善。（記者蔡政珉攝）

2025/07/01 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮射流溝是當地主要農田灌溉溝渠，但是不時傳出魚群暴斃、大量魚屍散布其中的慘況，加上射流溝流經竹南鎮市中心區域，不少生活污水排入其中，經民眾多次反映，苗栗縣政府前往採樣水質測試，發現射流溝屬中度污染，需要改善，經「全國水環境改善計畫」核定，獲補助約一．八億元，總經費約二．二億改善射流溝水質，正在辦理公開閱覽中。

重要灌溉溝渠 頻見魚屍

苗縣府水利處表示，射流溝沿岸雖位於公共污水下水道系統接管區域範圍內，住戶排水多為雨水及污水混流，且部分房屋仍未納入公共污水下水道系統，生活廢水、污水持續排入射流溝，經採樣測試河川水質污染指數值介於五至五．七五間，屬於中度污染情況。苗縣府考量在公共污水處理系統建設完成前，希望利用水質淨化現地處理措施控制污染持續惡化。

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規劃設置礫石間淨化場

至於相關處理措施，苗縣府水利處指出，主要於射流溝設置礫石間淨化場，之後將射流溝污水引入礫石間淨化場充填礫石的槽體內，並餵養生長在槽體內礫石表面、可吞噬有機營養值的微生物，將水中有機營養質消耗與分解，淨化射流溝水質，預計經處理後的射流溝河川水質污染指數值將降低至三。

另外，由於微生物吞噬有機營養值後會形成如泥土般的剩餘物，水利處也將定期清理。

射流溝是當地重要灌溉溝渠，但曾多次發生魚群暴斃或是出現污水等情形，甚至發生上千隻魚屍遍布射流溝超過一公里水面上；除了家庭污水，也曾有民眾反映射流溝出現大量混濁物，疑似工業產品製程出現糊狀物等情形，讓不少居民擔憂當地水質，連苗縣府環保局也在射流溝設置水質污染感應設備監控。

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