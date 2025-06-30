高市敬老、博愛卡升級 運動、藝文館都適用

高雄市敬老卡與博愛卡福利升級，鼓勵銀髮族走出戶外運動。（高市社會局提供）

2025/06/30 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市敬老卡與博愛卡福利再升級，市長陳其邁市長宣布，自七月一日起，敬老卡每年一千二百點社福點數的使用範圍將再次擴大，新增可用於高雄市運動中心、市立藝文場館及特約銀髮健身俱樂部等場所，讓長輩除了安心搭乘交通工具外，更能積極參與各項藝文活動與運動，促進身心健康。

敬老卡納入電影館與文化園區

高市社會局表示，這次擴大敬老卡適用場域，特別納入市立藝文場館與運動設施，鼓勵長輩走出家門，培養規律運動習慣與藝文欣賞。長輩每次使用點數最高可折抵五十點，適用場館包括高雄市電影館、市立美術館、哈瑪星台灣鐵道館、鳳儀書院、紅毛港文化園區、再見捌捌陸︱臺灣眷村文化園區、打狗英國領事館文化園區、見城館以及內惟戲院等。

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運動中心其他時段 可用點數折抵

此外，市內九座運動中心原本已提供公益時段免費使用，將開放其他的時段，讓長輩可以點數折抵單次入場費與臨時租借費用，讓敬老卡使用變得更彈性多元。

博愛卡新增戲院、健身俱樂部

博愛卡每月有九百點，新增使用部分，社會局指出，身心障礙者依法享有免費進入公營或公設民營的風景區、康樂場所及文教設施，針對部分仍需收費的場所，這次也一併納入社福點數的補助範圍，包括高雄市電影館、內惟戲院與特約銀髮健身俱樂部，每次最高可使用五十點，鼓勵身障朋友更踴躍運用資源參與各項活動。

社會局表示， 高雄市有效敬老卡約四十四萬張，持有博愛卡人數約十二萬人，這些持卡民眾將受惠福利升級，更多敬老卡與博愛卡社福點數使用範圍與細節，民眾可至高雄市社會局官網查詢。

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