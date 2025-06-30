屏東縣長盃跆拳道賽 230名選手參與

屏東縣長盃跆拳道錦標賽，選手競爭激烈。 （記者葉永騫攝）

2025/06/30 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣長盃跆拳道錦標賽昨天在仁愛國小活動中心舉行，共分成品勢及對練兩大項目，計有十四組，二百三十名年輕學生選手參加。立委鍾佳濱、徐富癸都到場，鼓勵選手們爭取代表屏東參加全國比賽，為家鄉、為台灣爭取更好成績。

屏東縣今年在全中運及全大運跆拳道項中表現亮眼，其中新園國中黃庭芸獲得全中運國女組跆拳道對打六十三公斤級金牌，東港高中黃宜婷在全中運三連霸，屏東科技大學林晏竹、藍雅軒、薛庭安在全大運一般女生組跆拳道品勢團體組中奪冠，展現屏東縣選手的實力。

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立委鍾佳濱、徐富癸表示，屏東縣有完整的培育選手環境，比賽就是一個提升選手實力的地方，透過交流切磋，檢視自己的實力，也讓運動風氣更加蓬勃發展，厚植體育人才，也鼓勵選手全力以赴，將來不但能為家鄉爭取榮譽，更能為台灣在國際舞台上爭取光榮。

縣府教育處指出，屏東縣對於體育發展秉持著向下扎根、向上發展的理念，推動四級五區體育人才培育政策，改善訓練設施、完善軟體資源，讓優秀的體育種子能夠茁壯成長，也由舉辦賽事達到以賽代訓的效果，讓選手在實戰中磨練技術，提升臨場應變能力，強化心理素質，而這次的比賽時也比照奧運模式，採取電子護具，讓參賽者能適應國際化賽事，符合現代競賽的潮流。

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