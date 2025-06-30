田馥甄恆春開唱 笑稱周邊民宅位置佳

田馥甄在恆春聯福磚窯開唱，笑稱周邊高樓民宅陽台是「小巨蛋視角」。（記者蔡宗憲攝）

2025/06/30 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕金曲歌后田馥甄「田調」Live in Life野地小巡演，二十八、二十九日晚間在恆春聯福磚窯盛大開唱，紅磚古韻與恆春古城夜色交織，打造獨特「田式」音樂盛宴。戶外舞台以簡約設計融入古城景觀，搭配唯美燈光，讓每首歌都成為視覺與聽覺的雙重享受。田馥甄更幽默cue場外「漏音」樂迷，發現周邊高樓民宅陽台擠滿人潮。她笑說：「這位置約莫小巨蛋黃2C，視線毫無遮擋，給你們一個讚！」還開玩笑稱工作人員要拿「斗內箱」上樓收費，引來全場歡笑。

場外同樣熱鬧非凡，聯福磚窯旁的古城牆周邊聚集大批樂迷，展現恆春半島獨有的「CHILL」氛圍。他們鋪上野餐墊、帶著在地美食小吃，席地而坐聆聽「漏音」，將古城草地變成另類音樂派對。

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不少樂迷表示，雖看不到舞台，但伴著晚風、星空與田馥甄的歌聲，別有一番風味。一位恆春粉絲阿南笑說，「聽漏音也能感受到Hebe的魅力，恆春夜晚太浪漫了！」主辦單位與縣府合作嚴密交通管制與環境清潔，確保古蹟風貌不受影響，展現對在地文化的尊重。

恆春場演出不僅是音樂盛事，更為當地旅遊注入活水。兩場預計吸引四千名樂迷南下，帶動客運、住宿與餐飲熱潮，墾丁各大民宿幾乎客滿。縣府也指出，聯福磚窯近年轉型為藝文場域，田馥甄的演出讓恆春的歷史與現代音樂完美結合，盼能扭轉墾丁旅遊的刻板印象，為南台灣帶來新的氣象。

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