為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    田馥甄恆春開唱 笑稱周邊民宅位置佳

    田馥甄在恆春聯福磚窯開唱，笑稱周邊高樓民宅陽台是「小巨蛋視角」。（記者蔡宗憲攝）

    田馥甄在恆春聯福磚窯開唱，笑稱周邊高樓民宅陽台是「小巨蛋視角」。（記者蔡宗憲攝）

    2025/06/30 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕金曲歌后田馥甄「田調」Live in Life野地小巡演，二十八、二十九日晚間在恆春聯福磚窯盛大開唱，紅磚古韻與恆春古城夜色交織，打造獨特「田式」音樂盛宴。戶外舞台以簡約設計融入古城景觀，搭配唯美燈光，讓每首歌都成為視覺與聽覺的雙重享受。田馥甄更幽默cue場外「漏音」樂迷，發現周邊高樓民宅陽台擠滿人潮。她笑說：「這位置約莫小巨蛋黃2C，視線毫無遮擋，給你們一個讚！」還開玩笑稱工作人員要拿「斗內箱」上樓收費，引來全場歡笑。

    場外同樣熱鬧非凡，聯福磚窯旁的古城牆周邊聚集大批樂迷，展現恆春半島獨有的「CHILL」氛圍。他們鋪上野餐墊、帶著在地美食小吃，席地而坐聆聽「漏音」，將古城草地變成另類音樂派對。

    不少樂迷表示，雖看不到舞台，但伴著晚風、星空與田馥甄的歌聲，別有一番風味。一位恆春粉絲阿南笑說，「聽漏音也能感受到Hebe的魅力，恆春夜晚太浪漫了！」主辦單位與縣府合作嚴密交通管制與環境清潔，確保古蹟風貌不受影響，展現對在地文化的尊重。

    恆春場演出不僅是音樂盛事，更為當地旅遊注入活水。兩場預計吸引四千名樂迷南下，帶動客運、住宿與餐飲熱潮，墾丁各大民宿幾乎客滿。縣府也指出，聯福磚窯近年轉型為藝文場域，田馥甄的演出讓恆春的歷史與現代音樂完美結合，盼能扭轉墾丁旅遊的刻板印象，為南台灣帶來新的氣象。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播