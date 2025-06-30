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    屏縣府前往神戶 推廣兩國際賽事

    日本民眾對屏東觀光相當有興趣，吸引滿滿人潮。 （屏東縣府提供）

    日本民眾對屏東觀光相當有興趣，吸引滿滿人潮。 （屏東縣府提供）

    2025/06/30 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府為拓展日本關西市場、提升屏東在國際旅遊版圖中的能見度，昨天參加台灣觀光協會在神戶Harborland Space Theater舉辦的Roadshow，鎖定日本關西地區的神戶、大阪等主要城市的日本民眾，吸引來台觀光，內容則以互動體驗嚮合屏東山海風情和台灣美食文化，引起日本民眾興趣，傳遞屏東的熱情與魅力。

    山海與美食 吸引日本客來台觀光

    屏東縣政府表示，Roadshow活動現場日本民眾駐足屏東攤位相當熱絡，縣府大力推廣屏東山海風情、原民文化、王船信仰、美食農產等多元觀光亮點，展現南國多樣的旅遊樣貌，為便利旅客移動，縣府也持續推廣「台灣好行觀光巴士」路線等交通接駁，如墾丁（機場）快線、大鵬灣琉球線等，串聯重要交通場站與熱門景點，打造友善便捷的旅行體驗。

    觀光巴士串聯交通場站與景點

    縣府交旅處表示，這次活動宣傳重點放在十月於佳樂水舉辦的APSS亞洲巡迴業餘衝浪賽，以及十一月與日本航空攜手合作的「日本航空墾丁國際馬拉松」，結合海洋運動與在地風情及最美海岸線為賽道，吸引海內外跑者參與，體驗屏東的熱情與自然。

    日本來台國際旅客去年有近一百三十二萬人次，西日本作為台灣旅遊重要客源，市場有巨大潛力，希望透過國際展會、深化台日觀光交流，讓更多日本旅客看見屏東、愛上屏東，親自踏上這片充滿陽光與故事的土地。

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