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    《新北盛夏好風光》雙溪上林賞荷拍美照 貢寮龍洞望海

    新北雙溪上林荷花正盛開，很適合拍網美照。（記者羅國嘉攝）

    新北雙溪上林荷花正盛開，很適合拍網美照。（記者羅國嘉攝）

    2025/06/30 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕夏日正值荷花盛開時節，新北市雙溪區上林荷花田採友善耕作模式，目前花況進入高峰期，約七．五公頃的荷花接連綻放，景致夢幻優美。市府農業局公開拍荷花三大秘訣，引導遊客輕鬆拍出如詩如畫的網美照。

    農業局表示，民眾可善用景深與光影，攝影時將荷花作為前景，模特兒站在田埂上，利用構圖遮擋背景雜物，呈現「人比花嬌」的效果；最佳拍攝時段為清晨與傍晚，柔和光線與高飽和的色彩，可強化層次與立體感，逆光與側光也能拍出唯美輪廓。

    農業局指出，上林荷花田面積寬廣，適合使用廣角鏡頭，捕捉大面積綻放的荷花，無論仰拍、俯拍都能呈現壯觀夢幻的場景；模特兒可輕撫荷葉、撥動裙擺、低頭賞花或望向遠方，使畫面增添生命力，活潑自然。

    另外，新北市漁業及漁港事業管理處推薦東北角秘境景點─貢寮龍洞漁港，擁有壯麗的自然景觀與豐富生態資源，成為都市居民放鬆身心、親近自然的絕佳選擇。

    漁業處表示，龍洞漁港位於龍洞灣內，是觀賞東北角海岸風光與潛水體驗的據點，鄰近的「龍洞岬步道」沿線可眺望海灣、岩洞與壯闊海岸線，適合健行、攝影與深度旅遊，行程結束後再前往鄰近海鮮餐廳品嘗「尚青」的海產。

    新北雙溪上林荷花正盛開。（記者羅國嘉攝）

    新北雙溪上林荷花正盛開。（記者羅國嘉攝）

    龍洞岬步道沿線，可眺望海灣、岩洞與壯闊海岸線。（記者羅國嘉攝）

    龍洞岬步道沿線，可眺望海灣、岩洞與壯闊海岸線。（記者羅國嘉攝）

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