（新北）三峽國光二期社宅 607戶招租

2025/06/30 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新完工的新北市三峽國光二期青年社會住宅七月一日起至卅一日開放申請，全區共有九二一戶，首批釋出六○七戶，提供一房、二房及三房型，各房型月租金最低分別為四千一百元、八千元、一萬一一○○元起，可選擇現場送件或線上申請。

新北市住宅及都市更新中心指出，三峽國光二期社宅位於三峽北大特區、老街商圈之間，鄰近國立台北大學、北大國小、龍埔國小、三峽國中等，距離捷運三鶯線三峽站（LB06）步行三分鐘內可抵達，交通便利。

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新北住都中心表示，一房、兩房及三房型月租金最低分別為四千一百元、八千元、一萬一千一百元起。另外，既有的新莊新豐、新莊副都心、新店央北、新店斯馨一號、新店斯馨二號、土城大安、土城永和、土城明德、板橋永翠、中和安邦等社宅，因遞補名單提前用完或租約期限將屆滿，一併開放申請遞補。

新北市社宅的申請條件為年滿十八歲以上國民，在新北市設籍或是就學、就業，申請人、配偶及申請人戶籍內直系親屬在雙北、基隆、桃園名下均無自有住宅，且家庭年所得不超過一四四萬元、每人每月平均所得低於五萬九一五○元。

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