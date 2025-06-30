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    吉安慶豐舊活動中心 耐震補強啟動

    花蓮吉安鄉慶豐村舊活動中心建造迄今約四十年耐震不足，公所將進行耐震補強。（記者王錦義攝）

    花蓮吉安鄉慶豐村舊活動中心建造迄今約四十年耐震不足，公所將進行耐震補強。（記者王錦義攝）

    2025/06/30 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉慶豐村是全鄉第二大村，人口近八千人，慶豐活動中心舊有空間狹小，建造迄今約四十年，鄉公所二年前新建活動中心，考量花蓮地震頻繁，且舊有建物仍有使用需求，縣府挹注一百四十萬元經費，七月一日將啟動耐震補強工程，預計三個月後完工。

    慶豐舊活動中心於一九八五年興建，提供社團活動使用，隨著社團數量愈來愈多，空間與設備已不敷使用，加上缺乏無障礙設施，吉安鄉公所三年前花費約一千六百萬元，在舊建物對面新建活動中心，隔年完工啟用。

    公所考量活動中心舊有建築物仍有使用需求，但是建物耐震係數不符合法規，決定透過「擴柱工法」補強，工期約九十個工作天，預計九月底至十月初完工。

    吉安鄉長游淑貞表示，近年因應社區發展需求，陸續新建太昌、勝安、稻香、南昌、光華、慶豐等六棟活動中心，同時盤點轄內社區活動中心建築安全，針對一九九○年前蓋好的活動中心評估耐震力，先後完成福興、仁安、仁和、永興等四座活動中心耐震補強工程，若慶豐舊棟活動中心內部設施有修繕需求，將在工程完工後另規劃評估。

    此外，有村民擔心工程期間大型車輛進出，恐影響鄰近住戶騎車安全。鄉公所回應，已要求施工單位提前公告進出時間，並強化交通指引與安全管理，屆時大型機具將配合社區活動結束後進場，期間設置圍籬，落實防塵、防噪等措施。

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