催票7/26大罷免 楊梅民主對談會登場

民進進黨立委林月琴（前右二）、桃園市議員鄭淑方（左二）、罷免立委涂權吉領銜人Rick（右一）等人呼籲民眾7月26日出門投「同意罷免」。（記者李容萍攝）

2025/06/30 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕公民團體發動罷免桃園市六席國民黨立委，喊出「光復桃園，六區全罷」，賴清德總統發出民進黨與罷團公民同行動員令。民進黨立法委員林月琴昨與民進黨桃園市黨部、桃園市議員鄭淑方在楊梅區合辦「民主對談會」，邀請桃園第二選區「全力一擊」罷免立委涂權吉領銜人Rick與民眾分享推動罷免的理念與過程，呼籲七月廿六日的罷免投票日，民眾能出門票投「同意罷免」，給桃二選區重新選擇的機會，用選票守護民主價值。

分享理念與過程 籲民眾守護民主

罷團也在活動現場設置模擬投票區，讓民眾實際體驗罷免投票流程，為正式投票日暖身。

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Rick表示，桃二選區的罷免案從第一階段至今，均是「零死亡連署、零偽造」，是一場依法行使、程序正當的民主行動，團隊志工都很努力、也辛苦，才能走到罷免成案的第三階段，三階罷免投票須獲得超過該選區選舉人數廿五％的同意票、約七萬七千票，方能通過罷免。

涂權吉質詢率低 表現未符選民期待

林月琴表示，人民有權監督民意代表，若民代不負責任，人民更有權透過罷免機制，要求其承擔應有的政治責任，罷免能走到今天，是無數志工與支持「大罷免」市民長期努力的成果。她說，涂權吉在國會的質詢率僅有五十六％，在全國立委中排名倒數第十，對於重大政策缺乏積極問政，表現未能符合選民期待，呼籲民眾主動聯繫親友，七月廿六日一起前往投票所，用手中的選票展現對民主的守護與期待。

鄭淑方、民進黨桃園市黨部前主委張火爐也說，立法委員應忠實反映民意，若立委背離選民期待、忽視國家整體利益，人民有權透過罷免機制重新作出選擇，呼籲民眾在罷免投票中，投下同意罷免，讓國會回到正確的道路上。

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