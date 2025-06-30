桃園強化工地安全 3大措施7/1上路

7月1日起凡地下室開挖9公尺以上工地，須在主要出入口旁設置安全監測數據告示牌。（桃園市建管處提供）

2025/06/30 05:30

施工日誌逐日上傳雲端 公開深開挖監測數據 擋土支撐第三方專業勘驗

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕全台工地鄰損、工安事件頻傳，桃園市新興重劃區也有多起建案頻傳事故，桃園市政府建築管理處宣布，七月一日起將啟動工地管理三大新措施，包括全國首創執行施工日誌逐日上傳雲端，並要求業者公開工地深開挖監測數據、強化擋土支撐第三方專業勘驗，若未依規定辦理就不能申請定期施工勘驗，將影響後續工程施作。

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若未依規定不能申請定期施工勘驗

桃園市府建管處長莊敬權表示，七月一日起凡地下室開挖九公尺以上建築工地，開挖工地監測數據如傾斜儀、地下水位等關鍵數值，都必須即時上傳到雲端系統，並於工地主要出入口旁設置安全監測數據告示牌，民眾只要掃描告示牌QR Code，就能即時查看最新開挖監測數據，讓工地安全資訊全面公開。

莊敬權表示，另二項新措施為加強工地內部管理與控制，其一是強化施工日誌執行，主要是依營造業法規定並結合雲端系統，強制要求工地主任每天上傳施工日誌，記錄工程進度、工人出勤狀況及各項材料使用數量，在工地管理上更加有效追溯過程中的每個環節；其二為擋土支撐勘驗，針對深開挖工地，要求具備獨立專業資格的第三方技師及建築師公會進行現場勘驗，透過外部專家的專業審查與簽證，確保地下室開挖壁面的穩定性以及擋土支撐系統的安全性。

違規施工每次罰九千元 並須自費鑑定

建管處表示，新措施上路後，大小工地都要落實施工日誌逐日上傳雲端，若有深開挖的工地須配合公開深開挖監測數據、強化擋土支撐第三方勘驗。建管處表示，目前全市約有一五○○個工地，約有二百處進行深開挖工程，若工地未依規定完成上述措施，就不能申請定期施工勘驗，未完成施工勘驗就不能繼續施工，若違規施工可依建築法每次開罰九千元，且須自費委託第三方鑑定，得不償失。

莊敬權強調，新措施上路不只讓工地資訊更透明，也逐步讓桃園工地管理更智慧化，該處將持續精進全市工地管理機制並與智慧科技接軌，所累積的龐大數據資料，例如工人出勤用料統計、深開挖監測數據等，日後也將成為輔助建築管理政策制定的重要參考依據。

針對深開挖工地，桃市府建管處要求擋土支撐須由第三方專業技師勘驗簽證。（桃園市建管處提供）

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