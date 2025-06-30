竹縣露營區合法化 139業者通過一階

尖石北角森林位於不得設置露營區的第二級環境敏感地區內，業者承諾將配合退場，不再營運。（擷取自竹縣府官網）

2025/06/30 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣目前共有四四九家營業中或準備新設的露營場，已經營業卻不合法的二七二家中，有一七○家爭取合法化，經輔導有五十五家通過第一階段取得了土地使用許可；而準備新設的一七○家，也有八十四家先過了一階。縣府交通旅遊處統計，目前全縣營業中的二七九家業者，加上八十四家通過一階準備新開張的，已有一三九家露營業者跨過一階，朝合法化比例超過三成八。

取得土地使用許可

縣府交通旅遊處長陳盈州說，依據中央的相關法令規定，要成為合法露營區，業者要提出申請，且先後通過第一階段取得土地使用許可，和第二階段完成辦理露營場的設置登記才行。

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朝辦理設置登記努力

目前全縣營業中的既有露營場共有二七九家，其中七家是合法經營者，剩下二七二家非法業者中有一七○家申請縣府輔導合法，且有五十五家成功通過一階。此外，縣府還收到一七○家新設露營場的業者申請，當中已有八十四家也過了一階要朝二階努力。

等於新竹縣現有或將新設的三六三家業者，提出申請接受輔導合法化後，現有一三九家通過第一階段，取得了土地的使用許可，準備朝二階辦理登記走去，比例超過三成八。

陳盈州說，縣府交旅處同步也因應中央政策，加強稽查「第二級環境敏感地區」內不得設置的露營場，目前發現有六家，近期稽查尖石北角森林、恩典露營區以及關西鄭宅休閒會館，三家業者都簽署切結書承諾將不再營運，且配合縣府輔導退場。另尖石喜嵐田園露營區、熊麻吉親子露營區以及野薑花露營區則是下一波稽查對象，縣府交旅處會依現勘結果做必要的處置。

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