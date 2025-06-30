嘉義咖啡莊園智慧管理 品質提升20％

阿里山鄉鄒築園咖啡莊園裝置智慧監測系統。（嘉義縣府提供）

2025/06/30 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山咖啡闖出名號，嘉義縣政府早先為了協助咖啡農解決山區農事管理問題，推動「智慧農業推動計畫」，自二○二二年起補助「鄒築園」、「卓武山莊園」兩個咖啡莊園建置氣象站，藉以提升農事管理效率與咖啡品質。縣府農業處長許彰敏昨天表示，由於實施成效良好，將擴大辦理該計畫，號召更多咖啡農導入智慧管理。

咖啡農說，阿里山地區海拔高、地形破碎、微氣候差異大，農事管理難度相對較高。

請繼續往下閱讀...

許彰敏表示，「智慧農業推動計畫」三年前納入咖啡莊園，協助建置智慧農業設備收集氣象資料，及透過溫濕度監控、土壤感測器與遠端控制系統，讓咖啡農得以即時掌握環境資訊進行必要的因應作為。

「鄒築園」與「卓武山莊園」率先響應此計畫，如今成效良好。鄒築園方政倫表示，導入智慧監測系統後，節省約五成田間巡查時間，使用水資源降低約三至四成，咖啡產量與品質分別提升十％及二十％。

卓武山莊園許定燁表示，透過手機App輔助田間管理，土壤濕度異常時會收到警示訊息，以此數據精準調整灌溉與施肥週期，大幅降低病害風險與人為誤判，讓咖啡風味更穩定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法