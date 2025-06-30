民進黨嘉義縣長初選 英派、賴系爭鋒

嘉義縣長翁章梁明年底屆滿將卸任，民進黨辦理黨內初選來決定接棒人選。（記者蔡宗勳攝）

2025/06/30 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕民進黨二○二六年嘉義縣長選舉將辦理黨內初選，目前潛在人選為英系立委蔡易餘、賴清德總統嫡系的縣議員黃榮利，兩人今年春節期間都在山、海區豎起大幅看板，持續醞釀參選氣勢。民進黨嘉義縣長翁章梁明年底兩屆任滿，他昨天受訪表示，期待未來縣長人選，可以讓「農工科技大縣」開花結果，嘉縣轉型成功。

原被視為下屆縣長熱門人選的縣議長張明達，日前已向黨內高層表態將讓給年輕人，他強調「只要黨提名誰，就全力支持」。綠營百里侯之爭，目前潛在人選蔡易餘、黃榮利雖尚未正式宣布參戰，檯面下角力暗潮洶湧。

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蔡易餘表示，目前他最重要工作是在立院全力為嘉義爭取建設與資源，同時積極協助公民團體七二六大罷免行動順利。此時談論選舉規劃，無疑是對當前重要工作的分心與旁騖，他一切先專注於立院工作為要務。

蔡易餘、黃榮利均豎看板 醞釀參選氣勢

黃榮利說，他歷任太保市里長、市代會副主席、農會理事長、總幹事及市長，行政經歷完整，絕對可勝任縣長一職。為讓鄉親有所選擇，他不會缺席黨內初選，期許進行一場沒有火藥味的公平初選，交由鄉親決定下屆民進黨最適合的縣長人選。

國民黨方面，兼任嘉縣黨部主委的不分區立委王育敏，本屆挑戰翁章梁敗北，外界認將再戰下屆縣長選舉，她昨未對此回應。

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