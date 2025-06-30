為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    民進黨嘉義縣長初選 英派、賴系爭鋒

    嘉義縣長翁章梁明年底屆滿將卸任，民進黨辦理黨內初選來決定接棒人選。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁明年底屆滿將卸任，民進黨辦理黨內初選來決定接棒人選。（記者蔡宗勳攝）

    2025/06/30 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕民進黨二○二六年嘉義縣長選舉將辦理黨內初選，目前潛在人選為英系立委蔡易餘、賴清德總統嫡系的縣議員黃榮利，兩人今年春節期間都在山、海區豎起大幅看板，持續醞釀參選氣勢。民進黨嘉義縣長翁章梁明年底兩屆任滿，他昨天受訪表示，期待未來縣長人選，可以讓「農工科技大縣」開花結果，嘉縣轉型成功。

    原被視為下屆縣長熱門人選的縣議長張明達，日前已向黨內高層表態將讓給年輕人，他強調「只要黨提名誰，就全力支持」。綠營百里侯之爭，目前潛在人選蔡易餘、黃榮利雖尚未正式宣布參戰，檯面下角力暗潮洶湧。

    蔡易餘表示，目前他最重要工作是在立院全力為嘉義爭取建設與資源，同時積極協助公民團體七二六大罷免行動順利。此時談論選舉規劃，無疑是對當前重要工作的分心與旁騖，他一切先專注於立院工作為要務。

    蔡易餘、黃榮利均豎看板 醞釀參選氣勢

    黃榮利說，他歷任太保市里長、市代會副主席、農會理事長、總幹事及市長，行政經歷完整，絕對可勝任縣長一職。為讓鄉親有所選擇，他不會缺席黨內初選，期許進行一場沒有火藥味的公平初選，交由鄉親決定下屆民進黨最適合的縣長人選。

    國民黨方面，兼任嘉縣黨部主委的不分區立委王育敏，本屆挑戰翁章梁敗北，外界認將再戰下屆縣長選舉，她昨未對此回應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播