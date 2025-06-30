虎尾親水公園 暑假每週開放4天

虎尾632高地親水公園7、8月加碼開放時間，週四至週日讓民眾開心戲水。（記者李文德攝）

2025/06/30 05:30

每週四至週日 推出街頭藝人演出及在地美食市集

〔記者李文德／雲林報導〕暑假到來，甫啟用的雲林縣虎尾六三二高地親水公園將於七、八月期間，於每週四至週日開放四天，也推出暑假限定活動，安排街頭藝人演出及在地美食市集；西螺鎮立游泳池則自七月五日起重新開放，每週三至週日免費入場，讓親子消暑一夏。

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西螺泳池7/5起 週三至週日免費入場

虎尾鎮長林嘉弘表示，虎尾六三二高地親水公園啟用至今三週來，吸引大量遊客前來戲水，目前僅每週六、日開放，因應暑假到來，公所決定七、八月期間於每週四至週日開放，並加強園區親水設施定時檢視與維護，依實際使用狀況加強清理頻率。

林嘉弘說，暑假期間也將推出限定活動「六三二夏日市集音樂季」，每週六下午三至五點，安排街頭藝人演出、在地美食市集，同時不定期發送冰品，讓親子吃喝玩樂一次滿足。

西螺鎮長廖秋萍說，鎮立游泳池有標準泳池、兒童池、Spa等設施，將自七月五日至八月卅一日重新開放，每週一、二公休保養，其餘五天考量泳池空間，規劃採上午八至十點、十至十二點、下午一至三點、三至五點四個時段，讓民眾免費入場，每時段限制五十人入場。

斗六膨鼠公園戲水區 天天開放

此外，斗六市膨鼠森林公園戲水區也是暑假戲水好去處，市長林聖爵說，因應暑假到來，公園戲水區（乾式噴泉）開放時間為，七、八月每週一至週五下午三點至五點，每週六、日上午十點至下午六點，若遇天候不佳等因素，將視情況暫停噴泉，且不定時安排街頭藝人表演，讓親子度過愉快假期，同時呼籲民眾進入戲水區切勿奔跑，勿將異物塞入噴泉孔。

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