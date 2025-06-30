台南321巷藝術聚落 7月1日 開放戶外園區

台南三二一巷藝術聚落，七月一日起平日戶外午後開放入園參觀。（南市文化局提供）

2025/06/30 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕新創藝文展演重要據點「三二一巷藝術聚落」，去年完成日式宿舍古蹟區修復，接續進行園區南、北館新建工程。為讓民眾能夠持續親近藝文場域、活絡在地文化資產，戶外園區七月一日起開放平日下午入園參觀。

三二一巷藝術聚落前身為一九三○年代日軍步兵第二聯隊軍官宿舍群，戰後轉為成功大學教授住所，孕育畫家郭柏川創作生涯，更是導演李安少年時的生活場景，二○一三年轉型藝術聚落後，曾吸引不少藝文團體進駐，為新創藝文展演重要據點。二○二○年啟動修復工程，保留杉木電桿、黑瓦屋頂及老榕樹群，並重用四五五八材積回收木料，締造文資永續典範。

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文化局長黃雅玲說，三二一巷藝術聚落於去年完成日式宿舍古蹟區修復及周邊景觀工程後，配合台灣文博會、台灣設計展及台南藝術節等活動限定開放；今年上半年亦透過舉辦導覽、工作坊，讓民眾能夠持續親近聚落生態環境及文化資產，目前新建館舍基礎工程已階段性完成，自七月一日起開放每週一至五中午十二時至下午四時入園，範圍為古蹟定著範圍（建物及庭院）以外之戶外場域，國定假日與園區公告休園日不開放。

黃雅玲指出，園區南館及北館新建工程預定於今年底完工，為加速三二一巷藝術聚落活化再利用，目前同步進行委外規劃，初步設定以跨域藝文共融為活化主軸，打造園區成為文化推廣及應用基地，預定今年下半年度公開招商評選出營運單位，公私協力共同推動台南藝文創新發展。

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