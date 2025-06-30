新營圓環列「不義遺址」 年底前標示

新營圓環內的公共空間可看到蝙蝠意象。（文化局提供）

2025/06/30 05:30

文化局計畫拍攝影片及出版書籍 讓民眾認識這一段人權歷史

〔記者劉婉君／台南報導〕新營圓環為促進轉型正義委員會﹙簡稱促轉會﹚公告的二處南市「不義遺址」之一，另一處湯德章紀念公園已於去年三月完成不義遺址標示，新營圓環則預計將在年底前完成。文化局後續也計畫拍攝影片或出版書籍，讓民眾更認識當地的歷史。

請繼續往下閱讀...

促轉會公告 台南第二處不義遺址

不義遺址定義為「威權統治時期（一九四五年八月十五日至一九九二年十一月六日止），大規模侵害人權事件之發生地」，促轉會於二○二一年公告全國四十二處與二二八事件及白色恐怖相關的不義遺址。一九四七年二二八事件爆發後，時任台南縣參議員、台南縣商會理事長、經營嘉義客運的黃媽典，曾參與二二八事件處理委員會，被視為「台南縣暴亂首要份子」遭警方不當逮捕後，於新營區交通要道的新營圓環遭軍方公開槍決。

時任台南縣參議員 黃媽典遭槍決

根據當地耆老表示，傍晚時新營圓環常有蝙蝠徘徊，目前圓環的公共空間也可以看到四隻蝙蝠的圖騰，傳聞有鎮壓冤魂的意喻，隱喻當地曾經發生的不當處決。

不義遺址的標示規格由國家人權博物館統一規範，將有中英文簡介相關的人權歷史事件背景，口述歷史證言等，還有QR Code可連結不義遺址資料庫網站，方便民眾進一步深入瞭解。文化局文化研究科股長李中慧表示，配合新營圓環路面工程即將施工，預計年底前完成新營圓環的不義遺址標示。

多處白色恐怖有關地點 將提報審議

李中慧說，文化局每年都會在湯德章紀念公園舉辦正義與勇氣之路的相關活動，相較之下，新營圓環的相關事件則較少被知道，因此，為了讓更多民眾認識新營圓環的這一段人權歷史，文化局除了舉辦走讀活動，未來也計畫透過影片及出版品推廣。

行政院去年已通過《不義遺址保存條例》草案，而南市還有多處與白恐及二二八有關的遺址，例如台南市美術館一館前身為台南警察署，曾是台南地區政治犯被逮捕後，第一個被送往關押及審問的場所。李中慧表示，後續也會持續與白恐及人權歷史研究的專家學者討論，提報其他地點送文化部審議。

新營圓環是南市的不義遺址之一，文化局透過走讀活動，帶民眾認識在地人權歷史。（文化局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法